Самый модный дедуля найден в Екатеринбурге: Life.ru узнал, как пенсионер в 77 лет стал востребованной моделью Оглавление «Каждый момент с дедом неповторим — будь то съёмка или обычный семейный вечер» «Самое сложное для меня — это долгая дорога и выбор одежды перед поездкой» «Если горят глаза — всё нипочем» В 77 лет Алексей Фёдорович неожиданно для себя начал новую карьеру и стал востребованной моделью. Идею попробовать подала внучка Ксения, которая увидела в дедушке потенциал. Life.ru узнал, как всё начиналось, что было самым непривычным и какие планы у модного дедули. 2 июня, 10:10 Обложка © Chat GPT, © Диана Коростелева

Кто-то в свои 50 лет уже ставит крест на перспективах и уходит в затворничество, кто-то находит отдушину в огороде или внуках, а наш герой после 70 лет решил изменить жизнь и попробовать себя в новой, нетипичной для пожилого человека профессии! Так российские медиа- и пиар-компании узнали про харизматичного Алексея Фёдоровича из Екатеринбурга.

Внучка и по совместительству продюсер Ксения рассказывает, что идея сделать дедушку моделью появилась совершенно случайно. Девушка давно связана со съёмками, работой с брендами и стилизацией образов и, когда для одного проекта понадобилась возрастная модель, она предложила кандидатуру дедушки, и его позвали на съёмку. По словам Алексея Фёдоровича, он согласился на предложение внучки стать моделью практически сразу. «Конечно, я сразу согласился, потому что это было очень интересно и эксклюзивно. Но переживал, смогу ли оправдать доверие заказчиков», — вспоминает наш герой. С этого и начался творческий тандем деда-модели и внучки-продюсера.

«Каждый момент с дедом неповторим — будь то съёмка или обычный семейный вечер»

При этом сама Ксения не считает себя продюсером. По её словам, это серьёзная профессия, требующая специальных навыков и опыта. Свою роль она описывает гораздо проще: помогает дедушке общаться по вопросам съёмок, отвечает на запросы и делает всё, чтобы его работа проходила комфортно и спокойно. «Я человек маленький — просто помощник, который отвечает на запросы по съёмкам и делает всё, чтобы они проходили комфортно, легко и спокойно. Просто внучка», — делится Ксения.

На первые предложения Алексей Фёдорович отреагировал без страха. Скорее это было удивление и искренний интерес к новому для него миру. Ксения отмечает, что съёмки проходят легко, поскольку команды всегда учитывают возраст модели и ставят перед ним посильные задачи, с которыми он прекрасно справляется. «Каждый момент с дедом неповторим — будь то съёмка или обычный семейный вечер. С ним никогда не бывает скучно, потому что его харизма делает особенным любое событие», — рассказывает внучка.

Ксения также решила развеять один популярный миф, который появился в СМИ. По её словам, Алексей Фёдорович никогда не был ведущим погоды. Эта история появилась после шуточного ролика, где внучка сказала, что дедушка «как будто работает в гидрометцентре», потому что постоянно следит за прогнозами. Однако некоторые СМИ восприняли шутку буквально. На самом деле, как рассказывает внучка, всю жизнь Алексей Фёдорович работал на предприятиях, связанных с энергетической отраслью.

«Самое сложное для меня — это долгая дорога и выбор одежды перед поездкой»

Было ли что-то интересное и запоминающееся? Конечно! Одним из самых необычных моментов на съёмках Алексей Фёдорович называет работу для бренда одежды, где его буквально окружили розами. Он вспоминает, что в тот момент почувствовал себя словно в Голландии. Также его удивила футболка с собственной фотографией. Алексей Фёдорович делится, что выходы на подиум приносят ему в первую очередь азарт и удовольствие. «Стресса нет. Наверное, есть только страх подвести фотографов и операторов, которые участвуют в съёмке», — делится он.

Но и трудности у возрастной модели тоже имеются. «Самое сложное для меня — это долгая дорога и выбор одежды перед поездкой, потому что хочется выглядеть как настоящая модель», — рассказывает Алексей Фёдорович.

alexey.age.model

За последнее время Алексей Фёдорович успел поработать с несколькими брендами и компаниями, а недавно он также участвовал в съёмке для сети оптик. Что касается кино, то пока в фильмах он не снимался, хотя в семье его уже шутливо называют актёром и не исключают, что такие предложения ещё могут появиться.

«Если горят глаза — всё нипочем»

По словам Алексея Фёдоровича, после начала модельной карьеры его восприятие жизни изменилось — он чувствует себя частью современного мира, ощущает прилив энергии и даже возвращение молодости. Кроме того, он почувствовал, что он нужен обществу и полезен людям. «Говорят: «Так держать, это здорово», — отмечает мужчина. На вопрос о дальнейшем развитии модельной карьеры Алексей Фёдорович отвечает: «Надо попробовать».

Своим ровесникам и людям старшего возраста он советует не бояться перемен, больше заниматься спортом, быть открытыми ко всему новому и не стесняться выходить за привычные рамки. А Life.ru уже писал про бабушек-хоккеисток, которые тоже не испугались старости и вышли на лёд.

А по словам Ксении, для неё важнее сделать жизнь дедушки, бабушки и всей её семьи немного лучше и ярче и показать, что любимое дело может приносить удовольствие, интерес, яркие впечатления и доход в любом возрасте. «Если горят глаза — всё нипочём», — отмечает она.

