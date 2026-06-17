Публицист Шахназаров раскрыл, почему цензура в советском кино отпугивает молодёжь

Продюсер и публицист Михаил Шахназаров выступил в поддержку Никиты Михалкова. Режиссёр в своей программе «Бесогон» затронул тему цензуры в ретро-кинолентах.

Поводом для обсуждения стал фильм «Золушка», снятый в 1946 году. В нём, по словам Шахназарова, отдельные слова оказались запиканы.

«Знаешь, до чего они дошли? Я даже не предполагал. Начали запикивать слова в фильмах ещё 1946 или 1947 года – например, в «Золушке». Мы переплюнули всё», — заявил публицист в беседе с «Абзацем».

Он согласился с коллегой: подобные действия отталкивают подрастающее поколение. Именно поэтому, по его мнению, многие молодые люди покидают страну. Шахназаров также обратил внимание на сложности, с которыми сталкиваются IT-специалисты. Из-за ограничений в интернете они не могут полноценно работать, добавил он.

Выпуск «Бесогона», о котором идёт речь, называется «Услужливый дурак хуже врага». Михалков назвал его очень сильным. Оба деятеля культуры сходятся во мнении, что вмешательство в классику советского кино — шаг, который не укрепляет, а разрушает связь с историей.

Ранее глава СПЧ раскритиковал вырезание сцен из фильмов, назвав это «глупостью». По словам Валерия Фадеева, цензурирование сцен, включая образы покойной певицы Жанны Фриске и сцены с сигаретами, является проявлением излишней осторожности и бессмысленного перестрахования.