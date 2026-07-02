Дива в Дивеево: Как участница Евровидения променяла сцену на деревню, где встаёт в 4 утра и служит в монастыре Оглавление «Монастырь — это санаторий для души» Распорядок дня в монастыре и первые трудности «Бог спас меня из глубочайшей темноты и дал новый шанс прожить эту жизнь» Певица Ева Ривас, занявшая 7 место на Евровидении-2010, уже 6 лет подряд уезжает трудиться в храмы, ведёт блог и доказывает, что монастырь — источник всех существующих благ для души. Life.ru поговорил с дивой и узнал, что самое сложное и вдохновляющее в её истории. 2 июля, 13:40 Коллаж © Life.ru. Обложка © Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _rivas_eva_koroleva_ © ТАСС / Оксана Король / Бизнес Online

Певица Ева Ривас, занявшая 7 место на Евровидении-2010, уже шесть лет регулярно уезжает трудиться в храмах, а сейчас живёт как волонтёр в Дивеево. Для артистки, привыкшей к сцене, свету софитов и публичности, монастырь стал не побегом, а «санаторием для души» — местом, где человек остаётся без масок и встречается с Богом и собой настоящим. Девушка рассказала Life.ru, как проходят будни в монастыре, с каким трудностями можно столкнуться в начале и о том, как она изменилась за время пребывания в обителях.

«Монастырь — это санаторий для души»

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _rivas_eva_koroleva_

38-летняя Ева Ривас родилась в Ростове-на-Дону, сейчас живёт в Москве. Девушка является профессиональной певицей и ведущей, а также общественным деятелем и волонтёром. В 2010 году Ева заняла 7 место в международном конкурсе «Евровидение». Как рассказывает Life.ru дива, на сцене она выступает с 7 лет и не представляет свою жизнь без музыки.

Но что же послужило отправной точкой к решению поехать волонтёром в монастырь в Дивеево? Изначально Ева обратила внимание на то, как много средств и усилий люди тратят на уход за телом: спортзалы, салоны красоты, спа, пластические операции, детокс-туры. При этом, как отмечает Ева, мало кто думает о душе, а ведь именно ей предстоит отвечать перед Богом за всё, что человек делал при жизни. Это и послужило главным смыслом ездить трудиться в монастыри, что и делает Ева регулярно уже шесть лет. Это стало неотъемлемой частью её жизни.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _rivas_eva_koroleva_

«Монастырь — это своего рода санаторий для души. Только здесь человек получает не кратковременный внешний эффект, как после посещения салона красоты, а возможность глубинного внутреннего преображения своего и даже своих близких, просто молясь за них. Это место, где можно остановиться, переосмыслить свою жизнь, очистить сердце, тотально изменить себя и, пока ещё есть время, переписать свою судьбу. Если говорить очень коротко, то монастырь — это живой источник всех существующих благ для души, которые Вы можете себе представить», — отмечает девушка.

По словам девушки, раньше она проводила в монастыре один-два месяца в год. Однако в этом году она сумарно пробыла в обителях уже три месяца и в ближайшее время уезжать не планирует.

Распорядок дня в монастыре и первые трудности

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _rivas_eva_koroleva_

Описывая распорядок своего дня в монастыре, Ева рассказывает, что просыпается она в 4 утра и до 7 утра посвящает время собственным духовным и физическим практикам: тренировке, фейсфитнесу, молитве, посещению святой купели. Иногда в это время она ходит на раннюю службу. «В 7 утра все волонтёры обязательно присутствуют на молебне преподобному Серафиму Саровскому. Мы читаем записки, которые присылают люди со своими просьбами и молитвами, а также прикладываемся к открытым мощам Серафима Саровского. Это особая привилегия, доступная только сёстрам, волонтёрам и почётным гостям обители», — рассказывает Ева.

Рабочий день в монастыре начинается ровно в 9 утра и продолжается до 4 часов дня. В 5 часов начинается вечерняя служба. «И утром, и после вечернего богослужения я обязательно стараюсь пройти по легендарной Святой Канавке Пресвятой Богородицы. К 21:00 сил остаётся только на то, чтобы буквально упасть в постель и мгновенно уснуть», — делится Ева.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _rivas_eva_koroleva_

Певица подчёркивает, что, несмотря на столь насыщенный график, между послушаниями она успевает снимать контент, монтировать его и вести сразу несколько аккаунтов в социальных сетях. Кроме того, как отмечает девушка, она является старшей над волонтёрами в Дивеево, поэтому на Еве также лежит дополнительная ответственность и множество организационных задач.

Это очень интенсивный ритм, но именно в такой наполненности, дисциплине и служении я нахожу особую радость и необходимый мне смысл. Ева Ривас Певица

Говоря о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться на первых порах, Ева Ривас вспоминает, что сначала действительно испытывала сложности. И отмечает, что было трудно привыкнуть к строгому монастырскому режиму: ранним подъёмам, физическим нагрузкам, отсутствию свободного времени, постоянной занятости и строгому распорядку дня.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _rivas_eva_koroleva_

«Но самые большие испытания были психологическими. Монастырь очень быстро показывает человеку его самого — без привычной суеты, отвлекающих факторов и внешней мишуры. Здесь невозможно спрятаться за привычными ролями, образом жизни или достижениями. Ты остаёшься один на один с собой, со своими слабостями, грехами, гордыней, внутренним сопротивлением, с тем, от чего ты убегаешь. И с каждой неделей вскрывается всё больше и больше. И это работа на целую жизнь. Также приходится бороться с тёмными силами, которые всячески тебя пытаются выгнать из святого места. Это очень тяжёлая борьба, которая ломает тебя физически и морально. Каждый раз по-разному. Но надо вовремя понять, что происходит и не оставлять ни одного шанса на победу. К сожалению, вижу, как очень многие проигрывают и уезжают раньше времени», — рассказывает девушка.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _rivas_eva_koroleva_

Ещё певица вспоминает, что были сложности и в организационных моментах. Например, необходимо было мгновенно вникнуть в правила монастыря, научиться жить в дискомфортных условиях и в большом коллективе, где всё строится на послушании, дисциплине и уважении к общему укладу: «Это требует смирения, умения слышать не только себя и забыть обо всех своих привычках, хотелках и, главное, о своём эго. Но именно через всё это ты строишь абсолютно нового себя», — объясняет Ева.

Рассказывая о том, как изменилось её мировоззрение за время пребывания в монастырях, Ева подчёркивает, что её личность полностью трансформировалась.

«Бог спас меня из глубочайшей темноты и дал новый шанс прожить эту жизнь»

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _rivas_eva_koroleva_

Говоря о том, почему она решила завести блог в социальных сетях, Ева отмечает, что просто хочет делиться своей жизнью. «Служение в монастырях, моя любовь к Богу и духовная жизнь занимают огромную, если не главную, часть моего пути. Поэтому мои поклонники, моя аудитория должны знать меня настоящую — без масок, без недосказанности, без попыток что-то скрыть. Я больше не хочу прятать эту часть своей жизни, потому что именно она является её основой. Бог спас меня из глубочайшей темноты и дал новый шанс прожить эту жизнь, и благодаря ему я изменилась», — делится девушка.

И теперь я хочу, чтобы как можно больше людей узнало о том, что так можно и выход есть. Это гораздо больше, чем просто часть моего личного пути. Это моя миссия, которую с Божьей помощью мне предстоит нести всю жизнь Ева Ривас Певица

Ева советует всем, кто хочет попасть в монастырь по программе волонтёров, ни о чём не думать и ничего не бояться, а скорее собирать чемодан и ехать. «Если всё хорошо, лучше поехать, чтобы благодарить, наполняться и строить своё будущее. Если всё плохо, то ехать как можно быстрее, потому что чем раньше вы поедете, тем раньше сможете всё изменить и нарисовать яркими красками свой новый путь!» — заключила она.

Хотите ещё такие материалы? Подписывайтесь на WOW в МАХ!