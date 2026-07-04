Всё уже давно не так! 7 мифов об американцах, в которые русские до сих пор зачем-то верят

4 июля Соединённым Штатам Америки исполняется 250 лет, и по такому случаю самое время устроить ревизию. Потому что образ среднего американца у нас чаще всего собран из голливудских клише, приколов Задорнова и рассказов формата «что-то слышали, где-то видели». Мы разобрали 7 самых цепких баек и посмотрели, откуда они взялись и что в них правда, а что давно устаревшая карикатура.

Американцы — это такая единая нация с одинаковым характером

Мультинациональность американцев: миф о единой нации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Правда ли, что американцы — такая уж единая нация? На деле США, как и наша страна, собраны из множества народов. В некоторых штатах латиноамериканцы уже составляют большинство населения, а рядом живут целые общины индийцев, китайцев и филиппинцев со своими традициями и темпераментом. Шаблон мышления и внешность «американца» на самом деле сильно зависят от конкретного квартала, города, где тот вырос, и что сами родители считали «точкой отсчёта».

Все американцы жутко толстые, потому что живут на одних гамбургерах

Уровень ожирения в США действительно долго бил рекорды, но дело не только в фастфуде. Свою роль играет и генетика, из-за которой некоторые болезни у них встречаются куда чаще, чем у нас. При этом любителей дивана и телевизора там совсем не одобряют. Мало того, сейчас спорт в Штатах доступнее и разнообразнее, чем в большинстве европейских стран. А в последние годы статистика ожирения и вовсе поползла вниз благодаря моде на фитнес и препаратам для снижения веса вроде «Оземпика».

Американцы улыбаются всем подряд, потому что внутри у них пустота

Улыбка американцев: вежливость или фальшь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Улыбка кассиру — это просто вежливость, а не сигнал бездонной душевной близости. При этом жаловаться первому встречному на жизнь там также не принято: для «нытья» существуют специальные группы поддержки, куда люди приходят именно слушать чужие переживания. А вот унылое лицо на рабочем месте может стоить карьеры. Считается, что грустный сотрудник хуже справляется с задачами.

Американцы готовы на всё, лишь бы им заплатили

И тут тоже далеко не правда. Нередко соседи бесплатно сидят с чужими детьми, помогают с ремонтом или зовут детей из небогатой семьи на обед просто по-дружески. Разница с нашими реалиями скорее в честности: если помощь всё же платная, об этом принято сказать сразу, а не изображать бескорыстие.

Американцы обожают стучать друг на друга по любому поводу

Чего россияне не знают об американцах: неожиданные факты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kyrylo Ryzhov

Звонок в полицию из-за нарушения закона там не считается позором, в отличие от стран СНГ, где слово «стукач» — это серьёзное обвинение и даже ругательство. При этом среди детей ябед не любят точно так же, как и у нас. А самые суровые доносчики обычно живут в самых благополучных районах и жалуются на откровенную ерунду, типа выцветшей краски на крыше дома или неухоженого газона.

Американцы судятся по любому поводу

Реклама юристов действительно висит там на каждом углу, где улыбчивый дядя с баннера обещает решить любую проблему. Но выиграть дело не так просто. Нужен толковый адвокат, а у корпораций-ответчиков обычно юристы посильнее, чем у истца. Так что громкие истории про многомиллионные компенсации — это скорее заголовки для газет, чем повседневная реальность среднего американца.

Политкорректность — это лицемерие и настоящая мягкотелость

Политкорректность в Америке: миф и смысл. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Faces Portrait

У нас принято резать правду в лицо, В США же любое неосторожное слово про чужую внешность или происхождение считается почти преступлением против общественного порядка. Со стороны это выглядит забавно, но логика простая: одна неудачная шутка способна разжечь конфликт, который потом окажется куда сложнее потушить, чем не разжигать вовсе.

Вот и выходит, что образ американца в нашей голове собран из обрывков правды, кинематографических штампов и парочки баек от знакомого знакомого. Где-то миф действительно имеет основания, где-то давно устарел, а где-то никогда и не был правдой. Проверить это несложно: достаточно перестать судить по заголовкам и хотя бы иногда слушать тех, кто там реально живёт. Кстати, о мифах, которые кажутся мелочью, а на деле бьют по здоровью: пять правил выбора солнцезащитных очков стоит знать каждому перед пляжным сезоном — иначе тёмные линзы сыграют с глазами злую шутку.