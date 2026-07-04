День семьи в 2026: Традиции, ромашки и готовый сценарий для тёплого вечера Оглавление Какого числа День семьи, любви и верности в 2026 году Кто такие Пётр и Феврония: история праздника Традиции праздника: как отмечают День семьи в России Готовые поздравления с Днём семьи, любви и верности Как отметить День семьи, любви и верности 2026: идеи для семей Вопросы и ответы (FAQ) Заключение День семьи, любви и верности в 2026 году отмечается 8 июля. История праздника, традиции поздравлений и идеи для семейного торжества — в материале Life.ru. 4 июля, 07:01 Когда и как в России отмечают День семьи, любви и верности? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

День семьи, любви и верности в 2026 году отмечается 8 июля (среда). Это фиксированная дата, которая не меняется от года к году. Праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в православной традиции считаются покровителями семьи и брака.

Какого числа День семьи, любви и верности в 2026 году

Это всегда конкретная, точная дата: 8 июля 2026 (среда).

День семьи, любви и верности отмечают 8 июля, потому что в этот день Русская православная церковь чтит память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских — покровителей семьи и брака.

Кто такие Пётр и Феврония: история праздника

Русские православные святые Пётр и Феврония. Фото © Wikipedia / Мастерская царицы Ирины Федоровны Годуновой

Пётр и Феврония — русские православные святые, жившие в XIII веке в Муроме. Их история известна по «Повести о Петре и Февронии Муромских», созданной в 1540-х годах на основе местных преданий.

По легенде, князь Пётр заболел проказой, и только Феврония смогла его исцелить. В качестве платы за лечение она потребовала, чтобы князь женился на ней. После смерти старшего брата Пётр стал князем, но бояре, недовольные простым происхождением Февронии, потребовали, чтобы он оставил жену. Пётр отказался, и супруги были изгнаны из города. Однако вскоре в Муроме началась смута, и бояре попросили Петра и Февронию вернуться.

В старости Пётр и Феврония приняли монашеский постриг и завещали похоронить себя в одном гробу. Они скончались в один день и час — 8 июля 1228 года. Их тела, положенные в разных обителях, на следующее утро чудесным образом оказались вместе.

В 1547 году на церковном соборе Пётр и Феврония были канонизированы. Их мощи в едином гробу находятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

Идея учредить всероссийский семейный праздник зародилась в Муроме в 1990-х годах. В 2006 году власти города предложили сделать 8 июля Днём супружеской любви и семейного счастья. Инициативу поддержали Государственная дума, Совет Федерации и Русская православная церковь. Впервые на общероссийском уровне праздник отметили 8 июля 2008 года.

Официальный государственный статус День семьи, любви и верности получил 28 июня 2022 года по указу президента России.

Традиции праздника: как отмечают День семьи в России

В России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности — проводят семейные мероприятия, дарят ромашки, укрепляют семейные ритуалы.

Медаль «За любовь и верность»: вручают парам, прожившим в браке много лет и воспитавшим детей; церемонии проходят в регионах, часто в торжественной обстановке.

Бывают также и семейные мероприятия в этот день: в городах устраивают концерты, фестивали, мастер‑классы, акции и фотозоны — особенно в парках и на городских площадках.

Церковные традиции: служат молебны Петру и Февронии, проводят беседы о семье, в некоторых храмах — особые благословения для супругов.

Что скрывает ромашка? Символы, история и поздравления с Днём семьи 8 июля 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / foto_shabrova

Готовые поздравления с Днём семьи, любви и верности

Для семьи (универсальное)

«С Днём семьи, любви и верности! Пусть в вашем доме всегда царят уют, взаимопонимание и тепло, а семья остаётся надёжной опорой и источником счастья».

Для супругов

«Дорогие [имя и имя]! Поздравляю с Днём семьи, любви и верности! Спасибо за то, что вы есть друг у друга, за терпение, заботу и за каждую минуту, проведённую вместе. Пусть ваши чувства с каждым годом становятся только крепче!»

«Любимый(ая), с праздником! Спасибо, что делаешь нашу семью местом, куда хочется возвращаться снова и снова. Пусть впереди будет ещё много счастливых дней рядом!»

Для родителей

«Мама и папа, с Днём семьи, любви и верности! Вы — пример настоящей любви и преданности. Спасибо за вашу заботу и за то, что всегда рядом. Пусть здоровье и счастье не покидают вас!»

«С Днём семьи, любви и верности! Берегите друг друга, цените моменты вместе и пусть в вашем доме всегда живёт любовь!»

«Семья — это самое дорогое. С праздником! Пусть любовь и верность будут с вами всегда».

Как отметить День семьи, любви и верности 2026: идеи для семей

Как отметить этот праздник:

Если вы отмечаете дома: уютный ужин, обмен небольшими подарками, вечер воспоминаний, совместное письмо в будущее.

уютный ужин, обмен небольшими подарками, вечер воспоминаний, совместное письмо в будущее. Если с детьми: парк, фестиваль, музей, пикник, фотосессия.

парк, фестиваль, музей, пикник, фотосессия. Традиции: семейное блюдо, «дерево семьи», обещание на год, фото в одном месте каждый год.

Как отметить День семьи в 2026 году? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Если же мы говорим о подарках на этот замечательный праздник, то идеи могут быть следующими:

Кулон/брелок с ромашкой — символ праздника.

Парные кружки или браслеты.

Фотоальбом или фоторамка с семейными снимками.

Сертификат на мастер‑класс, спа или прогулку.

Сладкий подарок (букет из конфет, шоколад с ромашками).

Уютный плед, ароматическая свеча.

Медаль «За любовь и верность» с гравировкой.

Набор для создания семейного древа (для детей).

Отдельно отметим по поводу букетов из ромашек: ромашка — главный символ Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. Этот выбор связан с историческими, культурными и символическими причинами. Почему ромашка стала символом? Ассоциация с чистотой и невинностью. Белые лепестки ромашки символизируют чистоту помыслов, а жёлтая сердцевина — домашний очаг, тепло и солнце. Символ верности. В преданиях и легендах ромашка часто упоминается как символ верности. Существует поверье, что, если оба супруга будут иметь ромашки, они навсегда останутся верными друг другу.

Вопросы и ответы (FAQ)

Когда отмечают День семьи, любви и верности?

Ответ: 8 июля.

В честь кого установлен этот праздник?

Ответ: В честь святых Петра и Февронии Муромских — покровителей семьи и брака.

Какой символ у праздника?

Ответ: ромашка — она олицетворяет чистоту, нежность и искренность чувств.

Какие традиции связаны с этим днём?

Ответ: вручают медали «За любовь и верность» крепким семьям, проводят фестивали, концерты и семейные мастер‑классы.

Почему праздник важен для общества?

Ответ: он напоминает о ценности семьи, укрепляет семейные традиции и поддерживает идею взаимной поддержки в паре.

Заключение

День семьи, любви и верности посвящён ценностям крепких семейных отношений, взаимной поддержки и преданности. Его истоки связаны с почитанием святых Петра и Февронии Муромских — покровителей семьи и брака, чья история стала образцом супружеской верности и любви. Поздравьте своих близких — скажите тёплые слова родителям, супругу или супруге, детям. Проведите этот день вместе: устройте семейный ужин, прогуляйтесь в любимом парке или просто посидите за разговорами, вспоминая добрые моменты. Пусть этот праздник станет поводом укрепить семейные узы и ещё раз напомнить друг другу, как вы дороги.

Авторы Софья Бух