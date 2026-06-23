С 1 июля появятся новшества для семей с детьми. Как будут начислять пособия Оглавление Какая новая социальная выплата для семей с детьми появилась летом Какие новшества ждут получателей пособий на детей с 1 июля Этим летом появились изменения в порядке и правилах назначения выплат на детей. Какие пособия уже начали выплачивать в июне и как изменится порядок назначения мер поддержки в июле? 22 июня, 21:20 Семьи с детьми получат новую выплату. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Какая новая социальная выплата для семей с детьми появилась летом

Сегодня система поддержки семей с детьми включает в себя сразу несколько инструментов. Это единое пособие, которое назначается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трёх лет, единовременное пособие при рождении ребёнка, а также пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

С этого года заработала и новая ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Она предоставляется семьям, где среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека, и фактически представляет собой возврат части ранее уплаченного НДФЛ — государство пересчитывает налог по ставке 6% вместо 13% и возвращает разницу. Заявления принимаются с 1 июня по 1 октября каждого года.

— На мой взгляд, особое значение новой выплаты заключается в том, что она адресно поддерживает семьи с детьми, которые работают и одновременно несут значительные расходы на воспитание, образование и развитие ребёнка. Такая помощь позволяет частично компенсировать нагрузку на семейный бюджет и делает систему поддержки более справедливой, — отметил Александр Аксёненко.

При этом, по его словам, семьям важно внимательно следить за условиями назначения выплат и своевременно подавать заявления. Многие меры поддержки сегодня доступны в проактивном или упрощённом формате, однако знание своих прав по-прежнему остаётся одним из ключевых условий получения положенной помощи.

Какие новшества ждут получателей пособий на детей с 1 июля

С 1 июля Социальный фонд России при назначении пособий в первую очередь будет опираться на сведения, уже имеющиеся в ИЛС застрахованного лица. Это касается, в частности, пособий по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет), пособий по временной нетрудоспособности. Таким образом, фонд будет сам формировать базу для начислений, используя для этого уже имеющиеся данные персонифицированного учёта.

— Теперь особое внимание будет уделяться периодам освобождения от работы с полным или частичным сохранением заработной платы, на которые не были начислены страховые взносы. Эта информация очень важна для правильного расчёта декретных и ежемесячных выплат на детей. Работодатель должен будет направить её в СФР, если ранее такие сведения не сдавались, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева