Не ведитесь на чёрные линзы: 5 правил выбора очков от солнца, чтобы спасти, а не убить себе глаза

Солнцезащитные очки многие выбирают как футболку: подошли к лицу, выглядят нормально, цена не кусается — берём. Но для глаз это не аксессуар, а настоящая броня. Плохие линзы могут не защитить, а создать иллюзию безопасности, из-за которой ультрафиолет спокойно доберётся до роговицы, хрусталика и кожи вокруг глаз. О самых главных проблемах в выборе очков на лето — в нашем материале.

1. Покупать очки без маркировки UV400 или 100% UV-защиты

Как выбрать солнцезащитные очки с UV400. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Steener

Самая опасная ошибка — выбирать очки только по форме, цвету и бренду. На дужке, бирке или в описании должна быть понятная маркировка: UV400, 100% UV protection или защита от UVA и UVB. Если её нет, перед вами может быть просто затемнённый пластик. Он снизит яркость, но не отсечёт ультрафиолет: а ведь это ещё хуже.

Такие очки особенно вредны на пляже, в машине, в горах и у воды. Солнце там бьёт не только сверху: лучи отражаются от песка, стекла, асфальта и водной поверхности. Поэтому лучше брать очки у нормального продавца, а не в случайной палатке у дороги. Согласитесь, экономить на вашей способности видеть — сомнительная идея.

2. Думать, что чем темнее линзы, тем лучше защита

Чёрные стёкла не равны хорошей защите. Тёмная линза отвечает в первую очередь за комфорт: меньше света, меньше желания щуриться, легче смотреть на яркую улицу. Но ультрафиолет она блокирует только тогда, когда в материале или покрытии есть реальный UV-фильтр. Иначе это просто красивый занавес.

И многие не знают, что слишком тёмные очки без UV-фильтра могут быть даже хуже светлых качественных. Глаз перестаёт защищаться естественно: человек меньше щурится, зрачок расширяется, а лучи получают больше пространства для атаки. Поэтому лучше светло-коричневые или серые линзы с UV400, чем угольно-чёрные без понятной защиты.

3. Путать поляризацию с защитой от ультрафиолета

Поляризация и UV-защита: главные отличия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Поляризационные линзы действительно полезны. Они убирают блики от воды, мокрого асфальта, снега, капота машины и стеклянных фасадов. За рулём, на рыбалке, на море или в горах это очень удобно: картинка становится спокойнее, глаза меньше устают, а детали видны лучше. Но поляризация сама по себе не означает защиту от UV.

На очках может быть гордая наклейка polarized, но без UV400 это не спасает от ультрафиолета. Поляризация отвечает за блики, UV-фильтр — за безопасность. Это разные задачи. Хороший вариант, когда есть оба свойства сразу. Плохой вариант — радоваться модной наклейке и забыть проверить главное. Блики уйдут, а вредные лучи останутся, как неприятный гость после вечеринки.

4. Носить поцарапанные и кривые очки годами

Солнцезащитные очки тоже стареют. Их роняют в песок, кидают в сумку без чехла, кладут линзами вниз на стол, оставляют в раскалённой машине. Потом человек надевает их и удивляется: вроде те же очки, а глаза устают быстрее. Царапины рассеивают свет, создают блики и заставляют зрение постоянно подстраиваться под мутную картинку.

Особенно плохо, если повреждение попало в центр линзы. Глаз будет напрягаться, мозг — собирать изображение из помех, а к вечеру появятся усталость, резь или головная боль. Если очки перекосились, сползают или сидят слишком далеко от лица, защита тоже хуже. Ультрафиолет легко проходит сбоку и сверху. Чехол выглядит скучно, но для очков это не роскошь, а каска.

5. Носить маленькие модные очки там, где нужно закрывать глаза по-настоящему

Какие солнцезащитные очки лучше закрывают глаза. Фото © Shutterstock / FOTODOM / otsphoto

Узкие очки могут выглядеть эффектно, но на ярком солнце они часто защищают только центральную часть взгляда. Всё, что приходит сбоку, сверху и снизу, остаётся без контроля. В городе это неприятно, а на пляже, в горах, на воде или во время долгой прогулки просто опасно. Солнечный свет не будет попадать в глаз строго по расписанию и строго спереди.

Лучше выбирать модели, которые закрывают не только сами глаза, но и область вокруг них. Широкая оправа, плотная посадка и слегка изогнутая форма дают больше защиты. Детям, людям со светлыми глазами и тем, кто долго находится на улице, это особенно важно. Маленькие очки можно оставить для короткой прогулки в тени, но для активного солнца нужна качественная всесторонняя защита.

Солнцезащитные очки не должны быть дорогими, но они обязаны иметь UV400 или 100% защиту от UVA и UVB. Не верьте темноте линз, не путайте поляризацию с безопасностью и не носите поцарапанные очки «ещё сезон». Летом глаза и так получают нагрузку от жары, бликов и сухого воздуха. Кстати, Life.ru уже рассказывал, почему летом болит голова и скачет давление, — обязательно изучите, чтобы знать, как пережить солнце без лишних проблем.