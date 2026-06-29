Какие вещи нельзя брать в ручную кладь в 2026 году: Полный список для летнего отпуска

Собрать ручную кладь кажется простым делом ровно до момента, когда на досмотре из рюкзака достают любимые ножницы, полноразмерный шампунь или бутылку воды. И оспорить такие действия в аэропорту не получится. Правила безопасности работают жёстко и одинаково для всех. Поэтому часть предметов нельзя брать в салон даже тогда, когда дома они выглядят совершенно безобидно. Разбираем по категориям, что лучше сразу убрать из ручной клади, чтобы отпуск не начался с мусорного бака у рамки досмотра.

Жидкости, гели, кремы и аэрозоли больше 100 мл

Жидкости и косметика в ручной клади. Фото © Freepik

Самая частая ошибка туриста: положить в ручную кладь большой шампунь, гель для душа, крем, духи, пену для бритья, зубную пасту или йогурт. Для досмотра всё это попадает в одну категорию жидкостей, даже если выглядит как густой крем или паста. В салон обычно можно брать ёмкости до 100 мл, сложенные в прозрачный закрывающийся пакет объёмом до одного литра. Исключения есть для лекарств, детского питания и специальных диетических продуктов на время полёта.

Острые предметы и всё, чем можно порезать

Маникюрные ножницы, перочинный и канцелярский ножи, лезвия, штопор с ножом, шило, металлическая пилка, складной ножик «на всякий случай» могут закончить путешествие уже на контроле. В разных аэропортах к маленьким ножницам относятся по-разному, но общий принцип простой: если предмет можно использовать как оружие, его лучше сдавать в багаж. Особенно не стоит рисковать с ножами, лезвиями и любыми режущими инструментами.

Оружие, муляжи оружия и похожие предметы

Оружие и муляжи оружия в самолёте. Фото © Freepik

В ручную кладь нельзя класть пистолеты, пневматику, арбалеты, сигнальные устройства, гарпунные ружья, детали оружия и даже игрушечные пистолеты, если они похожи на настоящие. Тут логика досмотра жёсткая: сотрудник безопасности не должен гадать, сувенир это, игрушка или реальная угроза. Поэтому любые муляжи, страйкбольные аксессуары и «прикольные» зажигалки в форме оружия лучше вообще не брать в салон.

Инструменты для ремонта и работы

Отвёртка, дрель, сверло, зубило, ломик, пила, молоток, строительный степлер и паяльная лампа в отпуске нужны редко, но в ручную кладь их всё равно иногда кладут. Зря. Такие вещи считаются потенциально опасными, потому что ими можно ударить, проколоть или повредить оборудование. Если инструмент действительно нужен в поездке, его место в зарегистрированном багаже. В ручной клади он в 99% вызовет вопросы.

Спортивный инвентарь и тяжёлые предметы для удара

Спортивный инвентарь в багаже и ручной клади. Фото © Freepik

Бейсбольная бита, клюшка для гольфа или хоккея, кий, весло, скейтборд, лонгборд, кастет и часть снаряжения для единоборств в ручной клади не пройдут. Для владельца это спорт, для авиационной безопасности — предмет, которым можно нанести травму. Такие вещи нужно оформлять как багаж или спортивное снаряжение по правилам конкретной авиакомпании. И да, лучше проверить тариф заранее, иначе отпускной бюджет получит под дых.

Самозащита: газовые баллончики, электрошокеры и похожие устройства

В ручную кладь нельзя брать аэрозоли раздражающего действия, электрошокеры, дубинки и другие устройства для оглушения или обездвиживания. Более того, такие вещи часто нельзя перевозить и в зарегистрированном багаже. Особенно внимательно проверяйте правила страны назначения: где-то за баллончик можно получить не просто изъятие, а проблемы с законом.

Аккумуляторы, пауэрбанки, электронные сигареты и умный багаж

Пауэрбанки и аккумуляторы в ручной клади: можно или нет. Фото © Freepik

С электроникой всё не так очевидно. Телефон, ноутбук, планшет и обычный пауэрбанк чаще берут именно в салон, а запасные литиевые батареи нельзя сдавать в багаж. При этом слишком мощные аккумуляторы требуют согласования с авиакомпанией, а некоторые устройства вроде гироскутеров и чемоданов с несъёмной батареей могут быть запрещены полностью. Электронные сигареты обычно держат при себе, но не заряжают и не используют на борту. К тому же в ряде стран они запрещены на государственном уровне, и по прилёте их могут забрать, как и пауэрбанк, — проверяйте правила заранее.

Еда, которая по правилам считается жидкостью

Бутерброд, печенье, орехи или шоколад обычно не вызывают вопросов. А вот суп, варенье, мёд, соус, мягкий сыр, паштет, йогурт, хумус, икра или арахисовая паста могут подпасть под правило жидкостей и паст. Если упаковка больше 100 мл, её могут не пропустить. Плюс у некоторых стран есть отдельные запреты на ввоз мяса, молочных продуктов, фруктов, семян и растений. Это уже не про ручную кладь, а про таможню, но сюрприз будет таким же неприятным.

Лекарства без документов, если они относятся к строгому контролю

Лекарства в ручной клади: что важно знать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Обычные таблетки лучше держать в ручной клади, особенно если они нужны во время полёта или сразу после прилёта. Но с сильными обезболивающими, психотропными препаратами, средствами с наркотическими веществами и некоторыми рецептурными лекарствами нужен порядок: рецепт, справка, оригинальная упаковка, понятное количество на поездку. Без документов препарат могут изъять, а в другой стране вопросы будут уже не у авиакомпании, а у пограничников.

Что вообще нельзя брать ни в ручную кладь, ни в чемодан

Есть категория вещей, которые не спасёт даже зарегистрированный багаж. Нельзя везти взрывчатку, петарды, фейерверки, порох, детонаторы, бензин, жидкость для зажигалок, краску в аэрозолях, растворители, газовые баллоны, кислоты, щёлочи, яды, радиоактивные материалы, инфекционные вещества и алкоголь крепче 70%. Туда же часто попадают опасные химикаты, отбеливатели, ртуть не в разрешённых исключениях и другие вещества, которые могут загореться, взорваться, отравить людей или повредить самолёт.

Что нельзя брать в самолёт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vinayak Jagtap

Главное правило перед отпуском простое: ручная кладь должна быть не складом «на всякий случай», а набором вещей, которые реально нужны в дороге. Документы, деньги, лекарства, техника, зарядка, сменная футболка, базовая косметика в маленьких ёмкостях: этого обычно хватает. А если не хочется тащить с собой половину ванной комнаты, Life.ru уже рассказывал, как собрать идеальную косметичку в отпуск, чтобы она вся влезла в ручную кладь.