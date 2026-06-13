Как собрать идеальную косметичку в отпуск, чтобы она вся влезла в ручную кладь

Летом хочется взять с собой всё необходимое для ухода за кожей, но при этом не перегрузить чемодан. Какие средства действительно пригодятся в отпуске и от чего лучше отказаться, Life.ru рассказала тренинг-менеджер уходовой косметики Hadat Екатерина Кузнецова.

По словам эксперта, полностью отказываться от ухода во время поездки не стоит. Причём испытания для кожи начинаются ещё во время перелёта. Влажность воздуха в салоне самолёта составляет около 20%, тогда как комфортным считается показатель не менее 50%. Из-за этого во время длительных перелётов кожа может стать более сухой, появляется ощущение стянутости, а лицо выглядит уставшим.

В отпуске не стоит пробовать незнакомые средства. Новые компоненты способны вызвать раздражение, аллергию или высыпания и испортить поездку. Вместо того чтобы брать с собой все любимые банки, лучше перелить привычные продукты в мини-флаконы нужного объёма. Екатерина Кузнецова Тренинг-менеджер уходовой косметики Hadat

Эксперт рекомендует брать только те средства, результат использования которых уже хорошо знаком. Покупать косметику лучше в проверенных магазинах или аптеках, чтобы избежать подделок и неприятных сюрпризов во время отдыха.

Для ухода за кожей лица в отпуске достаточно трёх средств: очищающего продукта, увлажняющего крема и средства с SPF-защитой. От сывороток, агрессивных пилингов и продуктов с кислотами, особенно при поездках в солнечные страны, лучше временно отказаться.

Для тела также не потребуется большая косметичка. Помимо солнцезащитного средства эксперт советует взять продукты, направленные на восстановление и питание кожи после пребывания на солнце и купания.

Хорошим выбором станет гель для душа с увлажняющими и восстанавливающими компонентами — например, пантенолом или витамином В5. Такие средства мягко очищают кожу, не нарушая её естественный баланс и не пересушивая её.

После пляжа желательно как можно быстрее принять душ, чтобы смыть морскую соль и остатки солнцезащитных средств. Затем следует нанести лёгкий увлажняющий крем или лосьон. Средства с экстрактом алоэ и маслом авокадо помогают успокоить кожу и восстановить её водный баланс после пребывания на солнце.

Ранее Life.ru рассказывал, что игнорирование UV-защиты может негативно сказаться не только на коже, но и на состоянии волос. Эксперты предупреждают, что длительное пребывание на солнце без дополнительной защиты способно ускорить повреждение волос и кожи головы.