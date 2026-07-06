Как икона спасла Москву от нашествия хана Ахмата: главные тайны Владимирской Богоматери

Сегодня, 6 июля, православные всей страны празднуют один из самых почитаемых образов Богородицы — Владимирскую икону. Именно в этот день девять веков назад завершилось знаменитое «стояние на Угре», когда огромное войско хана Ахмата развернулось и в панике бежало от русских земель без единого крупного сражения. Разбираемся, откуда взялась эта святыня, кому она помогает и где сейчас можно попросить у неё заступничества.

Доска от стола, за которым ел Христос

Владимирская икона Божией Матери: история и значение образа. Фото © АГН «Москва» / Артур Новосильцев

По преданию, икону написал евангелист Лука на доске от того самого стола, за которым трапезничали Спаситель, Богородица и праведный Иосиф. Увидев готовый образ, Богоматерь произнесла пророческие слова: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет». В 1131 году икону привезли на Русь из Константинополя и поставили в женском монастыре под Киевом. А в 1155 году сын Юрия Долгорукого, князь Андрей Боголюбский, перенёс образ во Владимир — с тех пор икона и носит это название.

Как икона остановила хана без единого выстрела

Владимирская икона Божией Матери: история и значение образа. Фото © gal.biblioclub

Самая знаменитая история связана с 1480 годом. Хан Большой Орды Ахмат подошёл с огромным войском к реке Угре, которую в народе называли «поясом Богоматери». Больше месяца армии стояли друг напротив друга на разных берегах. Вся Москва в эти дни молилась перед Владимирской иконой о спасении города. Когда князь Иван III приказал войскам временно отступить на новые позиции, татары решили, что их заманивают в ловушку, и сами бросились бежать. Русская земля окончательно освободилась от ига без единого генерального сражения — это событие вошло в историю как «стояние на Угре».

Кому и о чём молятся перед этим образом

О чём молятся Владимирской иконе Божией Матери. Фото © РИА Новости / Кристина Соловьёва

Владимирскую икону веками считали защитницей всей страны, а не только Москвы. Перед ней молятся об избавлении от войн, эпидемий, стихийных бедствий и раздоров, а также просят укрепить веру и помочь в трудные периоды жизни. Молитвенное правило перед иконой звучит так:

«О, Всемилостивейшая Госпоже Богородице, Небесная Царице, Всемощная Заступнице, непостыдное наше упование! Сохрани град сей и предстоящия рабы Твоя и всю землю Русскую от глада, губительства, земли трясения, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани. Утверди нас в вере Христовой, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения».

Молитва Богородице о мирной жизни

«К кому возопием, Владычице! К кому прибегнем в горести нашей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач наш и воздыхание приимет, аще не Ты, Пренепорочная, Надеждо христиан и прибежище нам грешным? Кто паче Тебе в милости? Приклони ухо Твое к нам, Владычице, Мати Бога нашего, и не презри требующих Твоея помощи: услыши стенание наше, подкрепи нас грешных, вразуми и научи, Царице Небесная, и не отступи от нас раб Твоих, Владычице, за роптание наше, но буди нам Мати и Заступница, и вручи нас милостивому покрову Сына Твоего, устрой о нас, како угодно будет святей Твоей воли, и приведи нас грешных к тихой и безмятежной жизни, да плачемся о гресех наших, да возрадуемся же с Тобою всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Икона Божьей Матери: молитва об укреплении веры

Молитва Владимирской иконе Божией Матери: текст и значение. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

«Приими, Всеблагомощная, Пречистая Госпоже Владычице Богородительнице, сия честныя дары, Тебе единей прикладныя, от нас недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных вышшая явльшаяся. Понеже бо Тебе ради бысть Господь сил с нами, и Тобою Сына Божия познахом, и сподобихомся Святаго Тела Его и Пречистыя Крове Его. Темже блаженна еси в родех родов, Богоблаженная, Херувимов светлейши и Серафимов честнейши сущая. И ныне, Всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитися нам от всякаго совета лукаваго и от всякаго обстояния, и сохранитися нам неврежденным от всякаго ядовитаго прилога диавольскаго. Но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, яко да Твоим заступлением и помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице Единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва Богородице о помощи

«Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, прибежище сирых и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, направи мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, якоже волиши: яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь».

Молитва о здравии и от внезапной смерти

Какую молитву читать перед Владимирской иконой Пресвятой Богородицы. Фото © РИА Новости / М. Юрченко

«О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от навета злых человек и от внезапныя смерти, и даруй нам прежде конца покаяние. На моление наше умилосердися, и радость вместо печали даруй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и напасти, скорби и болезни и всякаго зла. И сподоби ны, грешныя рабы Твоя, одесную стати во втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники быти Царствия Небеснаго и жизни вечныя со всеми святыми в бесконечныя веки веков. Аминь».

Молитва Богоматери от бед и напастей

«О Пресвятая Владычице наша Богородице, Небесная Царице, наша Преблагая Надеждо, преизящная Отроковице, ненадеющимся надеяние, грешным спасение, сирым прибежище, странным предстательнице, нагим одеяние, скорбящим утешение и радосте, обидимым покровительнице и всем сущим в бедах и напастех вспоможение и заступление! О Всемилостивая Госпоже Дево Богородице! Зриши наша беды, скорби и напасти, помози нам немощным, печальным и унылым, скорбным же и отчаянным, и всяку печаль отими от нас. Обиду нашу Ты веси, разреши ту, Всенепорочная, якоже волиши и можеши, не даждь нам во отчаяние впасти. Не имамы бо иныя помощи, разве Сына Твоего, Христа Бога нашего, и Тебе, о Мати Божия, о Владычице наша! Темже на Твой пречестный образ со воздыханием и сокрушением сердца взираем, и колена до земли преклоняем, взывающе: призри благосердым оком, Всепетая Богородице, и услыши нас, Преблагая, не отрини, но благоволи помиловати, не омерзи нашего воздыхания. Никтоже бо притекаяй к Тебе посрамлен от Тебе исходит, но просит благодати и приемлет дар на пользу прошения во веки веков. Аминь».

Где сейчас находится святыня

Где хранится Владимирская икона в Москве сейчас. Фото © РИА Новости / Сергей Пятаков

Сегодня подлинник иконы хранится в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее в Москве — это особый храм-музей с климат-контролем, куда может прийти любой желающий. Списки, то есть точные копии образа, находятся практически в каждом крупном соборе России, включая Успенский собор Московского Кремля. Праздников в честь иконы в году сразу три: 3 июня, 6 июля и 8 сентября по новому стилю — каждая дата напоминает о своём чудесном спасении Москвы.

Владимирская икона за девять веков пережила ханов, войны и смену эпох, но так и осталась одним из главных символов защиты Русской земли. Стоит хотя бы раз увидеть её своими глазами в храме на Ордынке, чтобы понять, почему перед этим образом веками склоняли головы и князья, и простые крестьяне. Кстати, 8 июля вся страна вспоминает других небесных покровителей семьи — Петра и Февронию Муромских, и по этому случаю Life.ru собрал топ-50 душевных поздравлений с Днём семьи, любви и верности, которые не стыдно отправить даже самым близким людям.