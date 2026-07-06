Православный календарь на июль 2026: важные даты, именины и запреты на второй месяц лета Оглавление Календарь православных праздников на июль 2026 года 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи 8 июля — День Петра и Февронии 12 июля — День апостолов Петра и Павла Поминовение усопших в июле 2026 года Именины в июле 2026 Что нельзя делать в церковные праздники июля 2026? Life.ru составил полный календарь православных церковных праздников на июль 2026! Рассказали о важных датах, традициях и церковных запретах на второй месяц лета. 6 июля, 05:00 Православный календарь на июль 2026 года поможет заранее узнать главные церковные праздники, посты и памятные даты месяца. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Недавно Life.ru рассказывал о неофициальных праздниках во второй месяц лета 2026. Однако июль богат и на важные православные даты! В этом месяце есть три основных церковных праздника, а также другие памятные даты. Мы составили подробный православный календарь на июль 2026 — рассказываем о главных традициях, именинах и запретах на этот период.

Календарь православных праздников на июль 2026 года

Главные церковные праздники июля 2026 года по дням: Рождество Иоанна Предтечи, Петр и Феврония и другие важные даты. Инфографика © Life.ru

В июле 2026 года особенно выделяются три даты: 7, 8 и 12 июля. Они связаны с пророческим служением Иоанна Предтечи, христианским пониманием семьи и памятью апостолов, через которых проповедь о Христе распространилась по миру.

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи

Рождество Иоанна Предтечи отмечают 7 июля 2026 года: в этот день верующие вспоминают пророка и крестителя Господня. Фото © azbyka

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна ежегодно отмечается 7 июля. Иоанн Предтеча занимает особое место в церковной традиции: он проповедовал покаяние, крестил людей в Иордане и указал на Христа как на Спасителя. В этот день верующие стараются побывать на богослужении, помолиться о духовном трезвении, мире в семье и укреплении в вере. Поскольку в 2026 году праздник приходится на период Петрова поста, трапеза остаётся постной, но в некоторых приходских календарях могут быть послабления по уставу. Практические вопросы лучше уточнять в своём храме.

Что нельзя делать 7 июля? В праздник не стоит ссориться, осуждать, проводить день в суете и намеренно пропускать богослужение, если есть возможность быть в храме. Домашние дела не запрещены сами по себе, но их желательно не ставить выше молитвы и участия в церковной жизни.

8 июля — День Петра и Февронии

День Петра и Февронии 8 июля 2026 года посвящён святым покровителям семьи, любви и супружеской верности. Фото © РИА Новости / Максим Богодвид

8 июля Православная церковь чтит благоверных князя Петра и княгиню Февронию Муромских. В народной традиции и современной культуре этот день известен как День семьи, любви и верности. Святые Петр и Феврония воспринимаются как пример супружеской верности, терпения, взаимной поддержки и христианского отношения к браку. В этот день верующие молятся о мире в семье, помощи в супружестве, преодолении обид и сохранении любви. Полные тексты молитв и подробные традиции праздника — здесь. А о том, как красиво поздравить близких с таким душевным праздником, читайте в отдельном материале Life.ru!

12 июля — День апостолов Петра и Павла

День апостолов Петра и Павла 12 июля 2026 года завершает период Петрова поста и считается одним из главных праздников месяца. Фото © azbyka

12 июля 2026 года отмечается день славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день Петров пост уже завершён, поскольку последний день поста приходится на 11 июля. Апостол Пётр был одним из ближайших учеников Христа. Апостол Павел пришёл к вере после обращения и стал одним из главных проповедников христианства среди язычников. Вместе они символизируют ревность, покаяние, верность призванию и готовность служить Богу до конца.

Традиционно в Петров день верующие посещают литургию, причащаются после подготовки, поздравляют именинников с именами Пётр и Павел. После поста допускается праздничная трапеза, но церковная традиция напоминает: смысл праздника не в застолье, а в благодарности Богу и памяти апостольского служения.

Поминовение усопших в июле 2026 года

Родительские субботы в июле 2026: есть ли дни всеобщего поминовения? Фото © РИА Новости / Кирилл Брага

Общецерковных родительских суббот в июле 2026 года нет. Это значит, что в календаре месяца нет отдельного дня всеобщего поминовения, подобного Троицкой родительской субботе или Дмитриевской субботе. Однако молиться об усопших можно дома и в храме: подавать записки на литургию, заказывать панихиду, посещать кладбище без суеверий и излишних обрядов. Суббота традиционно считается удобным днём для молитвенной памяти о родных, но конкретный порядок лучше уточнять в своём приходе.

Именины в июле 2026

Именины в июле 2026 года: полный список с датами и описанием. Инфографика © Life.ru

В июле 2026-го именины отмечают многие православные христиане. Выше мы составили подробный список распространённых имён и дат, которые чаще всего встречаются в святцах. Если имя имеет несколько дней памяти, день ангела обычно выбирают по ближайшему дню памяти святого после даты рождения или по благословению духовника.

Что нельзя делать в церковные праздники июля 2026?

Что нельзя делать в церковные праздники? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

В православной традиции нет идеи строгих запретов, когда любое бытовое действие автоматически считается грехом. Главный смысл любого праздника — в молитве, участии в богослужении, примирении с ближними и память о событии или святом. Однако некоторые рекомендации всё-таки следует соблюдать. Итак, что нельзя делать в церковные праздники июля 2026: устраивать ссоры и выяснение отношений;

злоупотреблять алкоголем и превращать праздник только в застолье;

отказываться от помощи близким;

работать так, будто церковного дня не существует, если есть возможность выделить время для молитвы;

смешивать церковную традицию с суевериями и страхами.

Домашние дела, уход за детьми, работа по необходимости, помощь пожилым и больным не считаются нарушением праздника. Важно не само действие, а отношение человека к Богу, ближним и собственным обязанностям.

Июль 2026 года соединяет завершение Петрова поста, память Иоанна Предтечи, день святых Петра и Февронии и большой праздник апостолов Петра и Павла. Обязательно сохраните наш церковный календарь, чтобы не потерять важные даты и традиции этого месяца! Кстати, недавно Life.ru рассказал традиции, обряды, гадания и магические ритуалы в ночь на 7 июля.

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