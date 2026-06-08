О чём нужно молиться в Петров пост с 8 июня по 11 июля православным и какие запреты соблюдать
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Петров пост начнётся 8 июня и продлится больше месяца, но запреты касаются не только еды. Life.ru рассказывает, от чего стоит отказаться, какие молитвы читать и почему пост без работы над собой быстро превращается в обычную диету.
Петров пост 2026: даты, главные запреты и молитвы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN
Петров пост в 2026 году начинается 8 июня и продлится до 11 июля включительно. Он считается умеренным: без той суровости, с которой многие связывают Великий пост, но и без режима «просто не ем котлеты». Главный смысл здесь не в том, чтобы героически смотреть на сырник и страдать, а в том, чтобы чуть притормозить в амбициях, навести порядок в мыслях, словах и привычках. Life.ru рассказывает, что нельзя делать в Петров пост 2026, какие молитвы читать и почему отказ от мяса сам по себе ещё ничего не решает.
Что такое Петров пост и почему он каждый год разный
Петров пост 2026: правила для мирян и духовный смысл. Фото © Life.ru.
Петров пост ещё называют Апостольским, потому что он связан с памятью святых апостолов Петра и Павла. Начинается он через неделю после Троицы, а заканчивается всегда 11 июля, накануне дня апостолов. Поэтому длина поста каждый год меняется: всё зависит от даты Пасхи и Троицы. В 2026 году православные будут поститься 34 дня.
Этот пост появился не как диета на лето, а как время духовной собранности после пасхального периода. Верующие вспоминают апостолов, которые готовились к проповеди, укрепляли веру и несли христианство людям. Поэтому Петров пост больше про внутреннюю дисциплину: меньше раздражения, меньше суеты, меньше лишнего шума вокруг себя. Еда тут важна, но она не главный герой.
Главные пищевые ограничения в Петров пост 2026
Петров пост мягче Великого, но базовые ограничения сохраняются. На всё время поста из рациона убирают мясо, птицу, яйца, молоко, творог, сыр, сливочное масло и блюда, где эти продукты есть в составе. То есть пирожок с яйцом, блины на молоке и салат с майонезом тоже не проходят проверку. Ранее Life.ru рассказал про план питания и показал, какие продукты исключены в каждый день Петрова поста 2026.
Что нельзя делать в Петров пост помимо еды
Что нельзя делать в Петров пост с 8 июня по 11 июля 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Какие ещё есть ограничения помимо питания? В Петров пост верующим советуют отказаться от того, что расшатывает душевное состояние и тянет в пустую суету. Вот ещё некоторые запреты:
- Не ругаться и не скандалить. Пост не сочетается с криками, унижениями, язвительными перепалками и домашними войнами за последнюю чистую кружку.
- Не сплетничать и не осуждать. Желание обсудить чужую жизнь часто маскируется под «я просто переживаю», но по сути это тот же духовный мусор.
- Не врать и не хитрить. Пост требует честности хотя бы в малом: в словах, обещаниях, делах и отношении к людям.
- Не завидовать. Зависть особенно липкая штука: вроде просто посмотрел чужую страницу в соцсетях, а уже недоволен своей жизнью.
- Не устраивать шумные застолья. Семейный обед допустим, но вечеринки с танцами, алкоголем и застольным размахом лучше отложить.
- Не гадать и не проводить обряды. Церковный пост не сочетается с магическими практиками, «энергетическими чистками» и прочими ритуалами из тёмного угла интернета.
Можно ли жениться, крестить ребёнка и отмечать праздники
Можно ли жениться, крестить ребёнка и отмечать праздники? С гражданской свадьбой всё просто: загс в Петров пост не закрывается, и расписаться юридически можно. Но венчания в период многодневных постов обычно не совершают. Причина не только в меню. Свадьба почти всегда связана с шумным весельем, алкоголем, танцами и большим застольем, а пост просит совсем другого настроя.
Крестить ребёнка в пост можно, потому что таинство Крещения не привязано к праздничному столу. Дни рождения и семейные даты тоже не запрещены, но формат лучше сделать спокойнее. Не надо превращать пост в мрачный режим «всем сидеть тихо и смотреть в стену». Можно встретиться с родными, поговорить, накрыть простой стол. Вопрос не в радости, а в мере.
Что можно и нужно делать в Петров пост с 8 июня по 11 июля
Что можно и нужно делать во время Апостольского поста. Фото © Life.ru.
Пост не сводится к списку запретов, иначе он быстро превращается в духовную бухгалтерию: это нельзя, туда нельзя, здесь тоже нельзя. В православной традиции пост должен освобождать место для важных вещей. Вот что стоит сделать в эти недели:
- Сходить в храм. Можно прийти на службу, исповедаться, причаститься или хотя бы спокойно постоять и помолиться.
- Помочь тем, кто рядом. Доброе дело в пост весит больше, чем идеальный салат без масла.
- Сократить информационный шум. Меньше ленты, меньше споров, меньше чужой злости в голове.
- Навести порядок дома. Без мистики: чистое пространство часто помогает собрать мысли.
- Попросить прощения. Не театрально, а по делу. Иногда одно честное «я был неправ» лучше длинного постного меню.
- Проверить свои привычки. Пост хорошо показывает, к чему человек привязан сильнее, чем думал.
Какие молитвы читать в Петров пост
В дни Петрова поста верующим советуют чаще молиться, читать Евангелие, Псалтирь и жития святых. Не обязательно сразу брать на себя огромный молитвенный труд: лучше выбрать посильное правило и держаться его каждый день.
Дома можно читать молитву святым апостолам Петру и Павлу, прося у них укрепления веры, защиты и помощи в покаянии: «О святии апостоли Петре и Павле, не отлучайтеся духом от нас, грешных раб Божиих (имена), да не разлучимся вконец от любве Божия, но крепким заступлением вашим нас защитите, да помилует Господь всех нас молитв ваших ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми святыми блаженнаго Царствия и брака Агнца Своего, Емуже честь и слава, и благодарение и поклонение во веки веков».
Кому можно не соблюдать строгий пост
Петров пост перед днём апостолов Петра и Павла: правила и традиции. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ANNA GRANT
Петров пост не должен ломать здоровье. Детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям, тем, кто тяжело болеет, восстанавливается после операции или работает физически на пределе, обычно нужны послабления. Это не «скидка за слабость», а нормальный здравый подход. Организм не обязан становиться полем боя ради красивой духовной картинки.
Если есть анемия, диабет, болезни ЖКТ, сердца, давление, онкологические заболевания или другие серьёзные проблемы, рацион лучше обсудить с врачом. А духовную часть можно сохранить: молитва, добрые дела, отказ от вредных привычек, примирение с близкими. Иногда человеку нельзя отказаться от молочных продуктов, но можно отказаться от злобы. И это будет честнее.
Петров пост в 2026 году продлится больше месяца, но его не стоит воспринимать как марафон запретов. Это скорее летняя пауза, когда можно вернуть себе внутренний порядок: меньше ссориться, меньше суетиться, внимательнее относиться к словам и людям. Пища помогает настроиться, но не заменяет главного. Если хочется заранее сверить церковные даты июня, дни памяти святых и начало Апостольского поста, посмотрите подробный православный календарь на июнь 2026 года.
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