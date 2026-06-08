О чём нужно молиться в Петров пост с 8 июня по 11 июля православным и какие запреты соблюдать

Что такое Петров пост и почему он каждый год разный

Главные пищевые ограничения в Петров пост 2026

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Что можно и нужно делать в Петров пост с 8 июня по 11 июля

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