Какие праздники отмечают в июле-2026: полный календарь по всем датам второго месяца лета Оглавление Календарь главных праздников июля 2026 года Какой праздник отмечают 1 июля 2026 года? Что празднуют 3 июля? 4 июля — Международный день кооперативов Что отмечают 5 июля 2026 года? Каке праздники отмечают 6 июля в России? Какие праздники 7 июля 2026 года? Какой праздник отмечают 8 июля? Какой праздник выпадает на 10 июля 2026 года? Праздники 12 июля 2026 года в России Что празднуют 19 июля 2026 года? Какие праздники отмечают 25 июля? 26 июля: что отмечается в этот день? Что празднуют 28 июля 2026 года? Какие праздники отмечают 30 июля? Какой праздник 31 июля? Какие праздники отмечают россияне в июле 2026-го? Кого поздравлять и будут ли дополнительные выходные? Life.ru составил полный календарь памятных дат на второй месяц лета 2026 года. 30 июня, 16:45 Календарь главных праздников июля 2026 года в России: профессиональные, православные, народные и международные даты месяца. Обложка © Chat GPT

Июль 2026 года в России пройдёт без дополнительных нерабочих праздничных дней. Официальных праздников, которые дают выходной, в этом месяце тоже нет. По производственному календарю на июль приходится 23 рабочих дня и восемь выходных. Но это не значит, что месяц пустой и грустный. Life.ru рассказывает про праздники июле 2026-го — от Дня семьи, любви и верности до Дня системного администратора.

Календарь главных праздников июля 2026 года

Какие праздники отмечают в июле 2026? Полный календарь праздников на второй месяц лета. Фото ChatGPT / Софья Кузнецова

Для вашего удобства мы составили полный календарь праздников на июль-2026! Обязательно сделайте скриншот или сохраните статью в закладки, чтобы не потерять важную информацию. Давайте подробнее разберём каждый праздник этого месяца.

Какой праздник отмечают 1 июля 2026 года?

Какой праздник 1 июля: когда отмечают День ветеранов боевых действий? Фото © ТАСС / Роман Соколов

День ветеранов боевых действий посвящён людям, которые участвовали в вооружённых конфликтах и выполняли воинский или служебный долг. 1 июля 2026 года — день уважения к тем, кто прошёл через боевые действия, и день памяти тех, кто не вернулся.

На федеральном уровне дата не является официальным праздником и не даёт выходного, но она присутствует в календаре. В этот день проходят памятные мероприятия, встречи ветеранов, возложения цветов и минуты молчания.

Что празднуют 3 июля?

Календарь праздников на июль 2026 года: какой праздник 3 июля? Фото © ТАСС / Александр Полегенько

3 июля в России 2026 года отмечают профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции. В этот день поздравляют инспекторов ДПС, сотрудников регистрационных подразделений, экзаменационных отделов и всех, кто занимается безопасностью на дорогах.

Дата связана с историей создания Государственной автомобильной инспекции. Сегодня праздник касается не только самих сотрудников ГИБДД, но и всех, кто взаимодействует с дорожной инфраструктурой: водителей, автошкол, транспортных организаций и служб безопасности движения.

4 июля — Международный день кооперативов

Календарь праздников на июль 2026 года: День ГИБДД, Иван Купала, День российской почты, День металлурга, День ВМФ и День системного администратора.Фото © ТАСС / Егор Алеев

В 2026 году Международный день кооперативов приходится на 4 июля, потому что его отмечают в первую субботу июля. Этот праздник посвящён объединениям людей, которые вместе решают экономические, социальные или профессиональные задачи.

Что отмечают 5 июля 2026 года?

Календарь главных праздников июля 2026 года в России с датами Дня семьи, любви и верности, Дня ВМФ, Дня рыбака, Дня торговли и других праздников. Фото © ТАСС / Александр Манзюк

День работников морского и речного флота отмечается в первое воскресенье июля. В 2026 году этот праздник выпадает на 5 июля, он посвящён морякам, речникам, портовым работникам, судоремонтникам, диспетчерам, специалистам по логистике и всем, кто связан с водным транспортом. Эта сфера важна для торговли, перевозок, промышленности и снабжения удалённых территорий. Поэтому праздник не только про романтику моря и рек, но и про серьёзную работу, от которой зависит движение грузов и пассажиров.

Каке праздники отмечают 6 июля в России?

Какой праздник 6 июля: календарь праздников на июль 2026 года. Фото © ТАСС / Николай Гынгазов

6 июля отмечают День архитектора. Это профессиональный день тех, кто проектирует здания, общественные пространства, жилые кварталы, деловые центры и городскую среду. Архитектор отвечает не только за внешний вид здания. Его работа связана с удобством, безопасностью, функциональностью и тем, как человек будет чувствовать себя в пространстве. Поэтому этот праздник можно считать днём специалистов, которые формируют облик городов и качество повседневной жизни.

Также на 6 июля выпадает праздник Владимирской иконы Божией Матери. В церковной традиции эта икона считается одной из самых почитаемых. С датой связано воспоминание о спасении Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году.

Какие праздники 7 июля 2026 года?

Календарь праздников на июль 2026 года: какой праздник 7 июля 2026 года? Фото © Wikipedia / Эль Греко

7 июля православные верующие отмечают Рождество пророка Иоанна Предтечи, или Иоанна Крестителя. Это один из важных церковных праздников месяца. Иоанн Предтеча в христианской традиции считается пророком, который подготовил людей к приходу Христа. Также на 7 июля выпадает Иван Купала — народный летний праздник, о котором мы писали ранее. В народной традиции он связан с водой, огнём, травами, природой и летним расцветом.

И третий праздник, отмечающийся 7 июля, — это День воинской славы России. В этот день вспоминают победу русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 1770 года. Это одна из памятных дат, связанных с историей российского флота.

Какой праздник отмечают 8 июля?

Календарь праздников на июль 2026 года: что отмечают 8 июля? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Праздник связан с памятью святых Петра и Февронии Муромских, которых считают покровителями семьи и брака. Символом праздника стала ромашка. Дата 8 июля особенно популярна среди семейных пар. В разных городах проводят концерты, церемонии чествования супругов, проживших вместе много лет, семейные фестивали и мероприятия для детей. По смыслу праздник напоминает о ценности верности, заботы, уважения и крепких семейных отношений.

Какой праздник выпадает на 10 июля 2026 года?

Календарь праздников на июль 2026 года: праздник 10 июля 2026 года. Фото © Wikipedia / Пьер-Дени Мартин

10 июля отмечается День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении 1709 года. Это официальная дата воинской славы России. Полтавская битва считается одним из ключевых сражений Северной войны. Победа укрепила позиции России в Европе и стала важным этапом в становлении страны как крупной военной и политической силы. В этот день обычно вспоминают историю армии, полководческое искусство и значение победы для государства.

Праздники 12 июля 2026 года в России

Праздник 12 июля 2026 года: полный календарь праздников на июль 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Sobolevskyi

Если Всемирный день рыболовства отмечают 27 июня, то день самого рыбака в России выпадает на 12 июля. Это праздник работников рыбной промышленности, промысловиков, специалистов рыбхозов, переработчиков, а также всех любителей рыбалки.

Также 12 июля отмечается День российской почты! Это профессиональный праздник почтальонов, операторов, сортировщиков, курьеров, логистов и всех сотрудников почтовой связи. И третий праздник, связанный с 12 июля, посвящён святым первоверховным апостолам Петру и Павлу. Накануне, 11 июля, завершается Петров пост, который в 2026 году длится с 1 июня по 11 июля.

Что празднуют 19 июля 2026 года?

Календарь главных праздников июля 2026 года в России с датами Дня семьи, любви и верности, Дня ВМФ, Дня рыбака, Дня торговли и других праздников. Фото © ТАСС /Александр Река

День металлурга отмечается в третье воскресенье июля. В 2026 году праздник приходится на 19 июля. Это профессиональный день работников металлургической промышленности — одной из базовых отраслей экономики.

Какие праздники отмечают 25 июля?

Календарь главных праздников июля 2026 года в России с датами Дня семьи, любви и верности, Дня ВМФ, Дня рыбака, Дня торговли и других праздников. Фото © ТАСС / О. Спиридонов / Бизнес Online

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Это профессиональный праздник следователей и работников следственных подразделений. Он установлен для тех, кто занимается расследованием преступлений, сбором доказательств и восстановлением обстоятельств дел.

Также на 25 июля выпадет День работника торговли в России, который отмечается в четвёртую субботу июля. Праздник касается продавцов, кассиров, товароведов, менеджеров, закупщиков, предпринимателей, сотрудников маркетплейсов, торговых сетей и малого бизнеса.

26 июля: что отмечается в этот день?

Какой праздник 26 июля 2026 года? Календарь главных праздников в России на второй месяц лета. Фото © ТАСС / Илья Аверьянов

День Военно-Морского Флота России отмечается в последнее воскресенье июля. В 2026 году он выпадает на 26 июля. Это один из самых заметных военных праздников лета. В этот день поздравляют военнослужащих ВМФ, ветеранов флота, моряков, офицеров, курсантов, кораблестроителей и всех, кто связан с военно-морской службой. В городах с флотской историей проходят торжественные мероприятия, парады, концерты и встречи моряков. Праздник подчёркивает значение флота для обороны страны и морских рубежей.

Что празднуют 28 июля 2026 года?

Календарь главных праздников июля 2026 года в России с датами Дня семьи, любви и верности, Дня ВМФ, Дня рыбака, Дня торговли и других праздников. Фото © Wikipedia / Виктор Михайлович Васнецов

28 июля в России отмечается День Крещения Руси. Это государственная памятная дата, связанная с принятием христианства на Руси и памятью князя Владимира. В православном календаре в этот же день вспоминают равноапостольного князя Владимира.

Также на 28 июля выпадает Всемирный день борьбы с гепатитом. Эта дата выбрана в честь дня рождения Баруха Блумберга — учёного, открывшего вирус гепатита B и участвовавшего в разработке диагностики и вакцины.

Какие праздники отмечают 30 июля?

Праздник 30 июля 2026 года: полный календарь праздников на июль 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jose Luis Carrascosa

30 июля отмечается несколько неофициальных праздников. Первый — это Международный день дружбы. Он связан с идеей взаимного уважения, мирного общения, поддержки и диалога. В повседневной жизни это хороший повод написать друзьям, встретиться, поблагодарить близких людей и напомнить им, что они важны.

Второй праздник, выпадающий на 30 июля, — это Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Эта международная дата учреждена, чтобы привлечь внимание к эксплуатации людей, защите пострадавших и борьбе с преступными схемами.

Какой праздник 31 июля?

Праздник 31 июля 2026 года: полный календарь праздников на июль 2026 года.Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

День системного администратора отмечают в последнюю пятницу июля. В 2026 году это 31 июля. Праздник посвящён IT-специалистам, которые поддерживают работу компьютеров, серверов, сетей, баз данных, почтовых систем, корпоративных программ и другой цифровой инфраструктуры.

Июль 2026 года не принесёт россиянам дополнительных праздничных выходных, зато в месяце будет много важных дат. В первой половине июля отмечают День ГИБДД, День работников морского и речного флота, День архитектора, Иван Купала, День семьи, любви и верности, День рыбака и День российской почты. Во второй половине месяца идут День металлурга, День работника торговли, День ВМФ, День Крещения Руси, международные дни дружбы и борьбы с торговлей людьми, а завершает месяц День системного администратора.

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Авторы Софья Кузнецова