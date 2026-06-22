Верующим раскрыли смысл «Троицы» Рублёва: кому и о чём молиться перед знаменитой иконой

22 июня православные отмечают День принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру. Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru назвал это событие историческим и напомнил, о чём верующим следует молиться перед святыней.

По его словам, главный смысл обращения к образу — просьба о мире, единстве и преодолении вражды.

Сам Рублёв создавал свою «Троицу» как призыв к преодолению вражды, как образ любви и согласия трёх Ангелов. Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная»:

Иванов напомнил, что по решению Стоглавого собора 1551 года именно «Троица» была признана образцом для изображения Святой Троицы. По его словам, и сегодня образ напоминает о том, что любовь, вера и согласие помогают преодолевать самые тяжёлые испытания.

Также он привёл слова Патриарха Кирилла, который ранее заявил, что возвращение святынь свидетельствует о глубинных изменениях в жизни народа и возрождении православия на Руси.

Ранее Патриарх Кирилл благословил именовать 22 июня Днём принесения чудотворного образа Святой Троицы в лавру и ежегодно совершать в эту дату полиелейные богослужения. Верующие смогут поклониться иконе после её возвращения в обитель.

Напомним, что в 2024 году президент России Владимир Путин принял решение о возвращении в церковь чудотворной иконы «Троица», написанной преподобным Андреем Рублёвым в XV веке. Священнослужители поддержали этот шаг главы государства.

«Троица» Андрея Рублёва (ок. 1411–1427) — вершина русской иконописи, изображающая трёх ангелов как символ Святой Троицы в совершенной круговой композиции вечности и единства. Центральный ангел благословляет чашу с жертвенным тельцом, левый — даёт благословение, правый (в зелёном, цвете жизни) — утешает; архитектура, древо и скала за ними означают домостроительство, жизнь и духовное восхождение. С 2023 года икона передана Церкви и пребывает в Троицком соборе лавры, оставаясь символом согласия и любви.