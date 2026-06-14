Исцелял и ставил на ноги: В День святого Иоанна Кронштадтского вспомнили о его чудесах

В Русской православной церкви отмечают 14 июня день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Верующие приходят к его мощам, стараясь найти помощь, утешение и веру в чудо молитвы. Об этом рассказал РИА «Новости» старший священник Иоанновского ставропигиального женского монастыря в Санкт-Петербурге протоиерей Дмитрий Галкин.

«Целый день народ идёт к гробнице святого Иоанна. Тысячи человек 14 июня молятся батюшке. В этом году мы надеемся, что святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит богослужение, торжества по случаю праздника», — отметил он.

Иоанн Кронштадтский ещё при жизни был прозорлив и известен своими чудодейственными молитвами. Протоиерей рассказал о том, что прихожане получают от мощей помощь в исцелении, в отношениях с близкими и в карьере. Священник подчеркнул, что «лечит врач, а исцеляет — Бог», поэтому всегда есть смысл помолиться даже при тяжёлой болезни, что не исключает обращение к медикам.

Священник также отметил благотворительную деятельность отца Иоанна, который помогал не просто нуждающимся, но и тем, кто «опустился и разочаровался в жизни». Он создал Дом трудолюбия в Кронштадте, где любой мог найти приют. Здесь же находились лечебница, ясли, дом сирот, столовая, училище. Именно там люди поднимались на ноги с самого дна жизни, отметил собеседник издания.

Святой Иоанн Кронштадтский (в миру — Иоанн Ильич Сергиев, 1829-1908) был также известен как писатель и общественный деятель. Он служил в Андреевском соборе Кронштадта свыше 50 лет. Его знали в Российской империи как чудотворца и благотворителя.

Ранее протоиерей Алексей Батаногов рассказал, что тема торговли в православных храмах остаётся одной из самых острых для верующих, вопрос о её законности возникает у тех, кто помнит евангельский сюжет об изгнании торгующих из Иерусалимского храма. Он подчеркнул, что сегодня содержание церкви обходится дорого. Именно нехватка средств вынуждает приходы искать способы самообеспечения, и это создаёт внутренний конфликт — хотя торговля в храме не нравится и самому священнику, но свечи, записки, молитвословы, Евангелие и духовная литература в церковных лавках — это не просто товары, а доход.