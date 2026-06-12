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12 июня, 14:23

Священник Островский отнёс ставки на спорт к одному из 8 главных смертных грехов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ROMSVETNIK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ROMSVETNIK

Ставки на спорт для православного христианина совершенно недопустимы, это смертный грех лихоимства, заявил в эфире радио Sputnik священник Павел Островский. По его словам, Церковь однозначно против любых азартных игр на деньги.

Ставки на спорт в полной мере относятся к азартным играм. Верующему не стоит иметь никаких дел с букмекерами, чтобы просто не «измазаться» резюмировал отец Павел.

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Ранее священник рассказал, что Церковь запрещает делать на могилах. По его словам, когда человек благоустраивает могилу, он не просто приводит в порядок место захоронения, а отдаёт дань ушедшему.

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Борис Эльфанд
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