Священник Островский отнёс ставки на спорт к одному из 8 главных смертных грехов

Ставки на спорт для православного христианина совершенно недопустимы, это смертный грех лихоимства, заявил в эфире радио Sputnik священник Павел Островский. По его словам, Церковь однозначно против любых азартных игр на деньги.

Ставки на спорт в полной мере относятся к азартным играм. Верующему не стоит иметь никаких дел с букмекерами, чтобы просто не «измазаться» резюмировал отец Павел.

Ранее священник рассказал, что Церковь запрещает делать на могилах. По его словам, когда человек благоустраивает могилу, он не просто приводит в порядок место захоронения, а отдаёт дань ушедшему.