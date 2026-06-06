«Либо веришь в Бога, либо в суеверия»: Что Церковь запрещает делать на могилах

Когда человек благоустраивает могилу — ставит крест, памятник, ограду, выкладывает плитку или сажает цветы, — он не просто приводит в порядок место захоронения, а отдаёт дань ушедшему, свидетельствует о своей вере в вечную жизнь и подчёркивает связь с усопшим в надежде на будущую встречу в вечности, объяснил священник Филипп Ильяшенко.

Однако, по его словам, ключевое значение имеет тот смысл, который человек вкладывает в свои действия. Например, многие приносят на могилы стопку водки с хлебом, конфеты, пасхальные куличи или яйца. Если таким способом кто-то хочет покормить бездомных животных или птиц, то можно просто сделать кормушку рядом с захоронением.

Однако обычно в еду на могиле вкладывается совсем иной смысл. Когда человек пытается «ублажить» покойного, принося угощения в надежде, что усопший каким-то непостижимым образом их съест,, все эти действия относятся исключительно к области суеверий, подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

«Либо ты веришь в Бога, либо в суеверия, и надо сделать выбор. Одновременно это делать невозможно. Поэтому прямых запретов на то, что можно или чего нельзя ставить на могилах, нет, но важно то, какие именно смыслы мы в это вкладываем», — отметил священнослужитель.

Ранее священник предупредил о последствиях брака с сёстрами. Он подчеркнул, что двум родным братьям нельзя жениться на двух родных сёстрах, поскольку такие союзы противоречат канонам православной церкви.