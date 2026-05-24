Так делать нельзя: Священник предупредил о последствиях брака с сёстрами

Двум родным братьям нельзя жениться на двух родных сёстрах, поскольку такие союзы противоречат канонам православной церкви, заявил клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах иерей Филипп Ильяшенко «Абзацу».

Священнослужитель пояснил, что подобные браки относятся к категории близкородственных и подпадают под церковно-юридические ограничения. По его словам, эти нормы закреплены в документе о канонических аспектах церковного брака, утверждённом архиерейским собором Русской православной церкви.

Ильяшенко отметил, что церковь считает такие союзы недопустимыми, поскольку могут способствовать генетическому вырождению. При этом отдельного церковного наказания за подобный поступок нет.

Однако, как подчеркнул иерей, люди, вступающие в такой брак, сами отдаляют себя от церкви из-за нарушения установленных канонов.

Ранее в РПЦ объяснили, что настоящая любовь не возникает мгновенно и требует постоянной внутренней работы. Человек сам выбирает спутника жизни, а решение о браке должно приниматься не только сердцем, но и разумом. Влюблённость со временем должна перерасти в зрелое чувство, основанное на готовности вместе строить отношения и преодолевать трудности.