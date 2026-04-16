Священник объяснил, почему Красная горка считается лучшим днём для свадьбы
Фомина неделя (или Антипасха) наступает в первое воскресенье после Светлого Христова Воскресения. В 2026 году эта дата приходится на 19 апреля. В народе этот день чаще называют Красной горкой.
«Красная» в переводе со старославянского означает «красивая», а «горками» в старину именовали возвышенные места для народных гуляний. После принятия христианства праздник привязали к церковному календарю, но название сохранилось.
Настоятель храма святых Жен-мироносиц в Марьине иерей Михаил Сергеев в беседе с РИА «Новости» пояснил, что на Руси испокон веков играли свадьбы именно на Красную горку. В Великий пост и на Светлой седмице венчания не совершаются, а Фомина неделя — первый день, когда церковь разрешает проводить таинство после долгого перерыва.
Период свадебных венчаний длится с Красной горки вплоть до Петрова поста. Но раньше все стремились успеть именно в этот день — отсюда и традиция множества бракосочетаний. Сейчас дата остаётся очень популярной и в органах ЗАГСа.
