Лудомания вырастает из экрана: Как уберечь ребёнка от зависимости во взрослом возрасте

Листание ленты соцсетей и прокрутка барабанов в онлайн-казино для человеческого мозга — процессы практически идентичные. И то, и другое эксплуатирует один и тот же дофаминовый механизм. Почему детей, которых кормят перед экраном планшета, ждёт зависимость во взрослой жизни, и когда наш социум обычно замечает проблему, рассказала психолог Лилия Шувалова.

Эксперт, преподающая на кафедре спортивного менеджмента факультета спорта Университета «Синергия», пояснила: корень игровой мании вовсе не в сумме сорванного куша. Настоящим двигателем выступает момент предвкушения. Азарт и ожидание быстрой награды провоцируют мощнейший выброс дофамина, поэтому финал — победа или проигрыш — уже теряет значение. Главенствует именно вспыхнувшее предчувствие.

По словам специалиста в беседе с RuNews24.ru, цифровой шторм и доступность устройств породили клиповое мышление, неспособное к рациональному анализу. Нынешнее поколение оказалось уязвимо перед так называемой дофаминовой зависимостью.

«Для мозга не важно, получена эта «доза» дофамина от игры в онлайн-казино, ставок или просмотров рилсов, эффект практически идентичен», — подчеркнула Шувалова.

Социально-экономическая турбулентность и общий стресс тоже вносят свою лепту, однако истоки патологии залегают глубже. Речь идёт об изменениях личности на гормональном и физиологическом уровне, помноженных на упущения в воспитании. Если ребёнок сутками бесконтрольно сидит в смартфоне, риск столкнуться с игровой зависимостью в зрелости резко возрастает.

Сначала это кажется безвредным увлечением играми и роликами, но скоро они приедаются, и разум начинает требовать стимуляции гораздо мощнее. Тогда-то ставки и виртуальные рулетки и становятся инструментом добычи вожделенного нейромедиатора.

Психолог привела тревожный маркер — когда маленький ребёнок даже ест перед экраном смартфона или планшета, и отказывается принимать пищу без них, это прямая дорога в лудоманию в будущем. Распознать игромана на начальных этапах без вмешательства опытного психиатра непросто. Однако существует ряд сигналов, указывающих на предрасположенность к патологической тяге. Среди них — истеричность и демонстративные реакции, нездоровая привязанность к гаджетам, а также отсутствие хобби и низкая мотивация к чему-либо.

В России работают государственные и частные центры, помогающие выйти в устойчивую ремиссию. Но есть проблема: социум хронически недооценивает серьёзность расстройства. Родственники тянут с обращением к специалистам, теряя драгоценное время. У нас принято игнорировать ранние стадии, считая это баловством, подчеркнула эксперт. За квалифицированной поддержкой отправляются тогда, когда проиграны последние вещи и сбережения.

Ранее системный психолог предупредила, что лутбоксы в видеоиграх формируют у детей иллюзию везения и способны развить зависимость, схожую с лудоманией. Подростки, по её словам, подсаживаются не на деньги, а на ощущение «я крутой, мне везёт». Лутбокс — это виртуальный контейнер, покупаемый за реальные средства со случайным содержимым.