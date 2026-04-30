«Быстрый дофамин»: Психолог объяснила, почему игры с лутбоксами опасны для детей

Лутбоксы в видеоиграх формируют у детей иллюзию собственной удачливости и могут приводить к игровой зависимости, схожей с лудоманией. Об этом рассказала системный психолог Ангелина Сурина.

Для контекста: лутбокс — это виртуальный контейнер со случайным содержимым, который игрок покупает за реальные деньги, не зная результата. В апреле 2026 года управление МВД по борьбе с киберпреступностью официально заявило, что лутбоксы содержат три ключевых элемента сходства с азартными играми: случайный результат, эффект «почти выигрыша» и яркие визуально-звуковые стимулы, подталкивающие к повторной попытке.

По словам Суриной в комментарии 360.ru, подростки подсаживаются не на деньги, а на иллюзию — «я достоин, я крутой, мне везёт». Ребёнок принимает статистическую случайность за личную заслугу, что ведёт к переоценке своих сил в реальной жизни и инфантильному ожиданию подарков от судьбы.

Психолог связала увлечение лутбоксами с двумя глубинными проблемами: страхом ответственности и погоней за «быстрым дофамином». Родители часто не учат ребёнка правильно проживать проигрыши, и чем чаще подросток получает искусственную награду из сундука, тем больше он будет стараться покупать их снова и снова. Сурина посоветовала родителям не просто блокировать карту или отбирать телефон, а объяснять ребёнку причины ограничений.

«Стоит ограничивать бюджет. Но объяснять ребёнку, почему ограничивают бюджет», — подчеркнула она.

Также специалист призвала учить детей правильно относиться к проигрышу и понимать, что успех зависит от собственных усилий, а не от удачи. Эту позицию разделяют и в МВД, которое советует обсуждать с детьми принципы работы лутбоксов и отключать автоматические платежи.

Напомним, в России предложили ограничить или вовсе запретить внутриигровые покупки и лутбоксы для несовершеннолетних в таких популярных играх, как FIFA и CS 2 — соответствующее обращение уже направлено в Роскомнадзор. Инициатива предполагает введение ограничений на донаты во всех играх, которые могут быть доступны детям, включая системы с элементами случайности.