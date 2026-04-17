«Крути барабан» за деньги родителей: Роскомнадзор призвали запретить лутбоксы в видеоиграх для детей

В России выступили с инициативой ограничить или полностью убрать внутриигровые покупки и лутбоксы для несовершеннолетних в таких популярных видеоиграх, как FIFA и CS 2. Обращение с этими требованиями уже направили в Роскомнадзор. Об этом стало известно «Mash на спорте».

Логика инициативы строится на том, что механика открытия кейсов и паков напоминает азартные игры, где результат заранее неизвестен. Суммы расходов, по оценкам сторонников идеи, могут достигать нескольких тысяч долларов, поскольку игроки часто совершают повторные покупки в надежде на более ценные награды. Отмечается, что несовершеннолетние хуже контролируют траты, из-за чего риски неконтролируемых расходов возрастают.

Автор инициативы депутат Виталий Милонов предложил рассмотреть разные варианты регулирования — от лимитов на банковские карты до полного запрета транзакций внутри игр. Похожие меры ранее обсуждались и частично вводились в ряде западных стран, где рассматривались и судебные иски против разработчиков и ограничения механик кейсов.

Лутбокс в видеоиграх — это виртуальный контейнер со случайными предметами, который игрок открывает за реальные деньги или внутриигровую валюту. Механика построена на рандоме: заранее неизвестно, что именно выпадет — от ценного скина до бесполезного мусора. Из-за сходства с азартными играми (неопределённость, эмоциональные качели, возможность тратить реальные средства) лутбоксы вызывают споры и даже запрещены в ряде стран, например в Бельгии и Нидерландах.

Ранее Роскомнадзор заявил, что не рассматривает ограничение доступа к играм компании Electronic Arts (EA) на территории России, несмотря на ранее назначенный штраф в адрес издателя. Протокол был составлен из-за того, что компания при сборе данных российских пользователей не обеспечила их обработку и хранение с использованием баз данных, расположенных на территории РФ.