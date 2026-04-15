Steam готовит обвал цен: Почему не стоит торопиться с покупками игр

Крупнейший онлайн-магазин цифровой дистрибуции игр — платформа Steam — может повлиять на снижение цен на рынке. Её владелец, американская компания Valve Corporation, по оценкам, занимает до 75% сегмента цифровых продаж игр для ПК и консолей. Как ключевой игрок, Steam задаёт тренды в индустрии, в том числе в вопросах ценообразования, рассказала Life.ru кандидат экономических наук, доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова.

28 марта 2026 года Steam опубликовала обновлённые рекомендации для разработчиков. Платформа предлагает формировать цены с учётом региональных особенностей, чтобы сделать их более справедливыми с точки зрения уровня доходов и цен в разных странах.

Практическая реализация рекомендаций может привести к снижению цен на новые игры для российских пользователей. При этом цены на уже вышедшие проекты, вероятно, будут «заморожены», поскольку Steam ограничит возможность предоставления скидок на 30 дней для всех регионов — даже если цена изменилась только в одной валюте. Светлана Сазанова Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры институциональной экономики ГУУ

Такая модель называется ценовой дискриминацией. Она позволяет перераспределять нагрузку: пользователи с более высоким доходом платят больше, а для менее обеспеченной аудитории цены становятся доступнее. В результате расширяется рынок, а позиции Steam и Valve могут усилиться.

Сейчас разработчикам предстоит адаптировать свою ценовую политику под новые рекомендации платформы. При этом изменения в первую очередь касаются новых релизов, тогда как цены на старые игры, скорее всего, существенно не изменятся.

Снижение цен в ближайшие недели возможно, если сама Valve начнёт выпускать новые игры с учётом обновлённой ценовой политики. В таком случае другие издатели могут последовать её примеру, чтобы не потерять аудиторию.

По оценкам, игра с базовой ценой 60 долларов может стоить для российского рынка около 2000 рублей. Это означает потенциальное снижение стоимости на 50–60% к концу апреля — в мае. Для сравнения: при текущем пересчёте (60 × 76) цена составляет около 4560 рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что разработчики игры «Смута» представили обновлённую версию проекта — «Смута 1612». Авторы переработали сюжетную подачу: если раньше историю рассказывал персонаж Кирша, то теперь повествование ведётся от лица Юрия Милославского. В новом тизере также появились отсылки к фильму «Криминальное чтиво».