Sony предупредила о резком повышении цен на консоли

Японская компания Sony намерена резко увеличить стоимость консолей, повышение произойдёт в начале апреля текущего года. Об этом рассказала вице-президент производителя Изабель Томатис, её слова приводит портал PlayStation.Blog, являющийся официальным новостным ресурсом Sony Interactive Entertainment.

Базовые PS5, в том числе версия без дисковода, выросла в цене на 100 долларов, портативкa PS Portal — на 50, а флагманская Playstation 5 Pro — на 150. Сам производитель объяснил пользователям, что на ценообразование сильно влияет тяжёлая экономическая обстановка на мировом рынке. Компания не стала давать обещание, когда стоимость пойдёт вниз.

