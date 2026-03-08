Apple выпустит MacBook Ultra, складной iPhone и AirPods с камерами

Apple создает новую категорию продуктов под брендом Ultra. По данным Bloomberg, компания готовит сразу несколько устройств в этой линейке.

Одним из ключевых станет MacBook Ultra — ноутбук с OLED-экраном, который займет отдельную нишу и не заменит существующие MacBook Pro. Также под брендом Ultra может выйти складной iPhone — его цена, по слухам, составит около $2000 из-за гибкого дисплея и новых технологий.

Кроме того, в СМИ обсуждают AirPods Ultra со встроенными камерами и функциями компьютерного зрения. Это позволит наушникам распознавать объекты вокруг с помощью ИИ-технологии Visual Intelligence и взаимодействовать с голосовым помощником. Ожидается, что новинки представят во второй половине 2026 года, вероятнее всего, в сентябре.

Ранее Life.ru писал, что Apple представила свой новый ноутбук MacBook Neo, который должен стать самым простым и доступным среди аналогов. Новое устройство получит процессор A18 Pro, который используется в iPhone 16 Pro, 12,9-дюймовый дисплей и 8 ГБ оперативной памяти, а алюминиевый корпус будет доступен в четырех цветах: Silver, Blush, Citrus и Indigo.