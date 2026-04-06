«Игры в 3D-очках»: Как новые технологии помогают детям быстрее восстанавливаться после болезней

Система медицинской реабилитации в России проходит активное обновление. Больницы получают современные тренажёры и компьютерные программы, рассказал заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин.

«Одно из основных направлений проекта — как раз оснащение медорганизаций современными технологиями и устройствами для медицинской реабилитации. Дети очень любят аппараты с дополненной реальностью, когда занятия проходят в форме увлекательных игр в 3D-очках», — отметил замминистра в разговоре с KP.Ru.

В медучреждениях также применяют оборудование с биологической обратной связью (БОС). Оно позволяет сразу видеть, насколько правильно выполняются упражнения, и помогает тренировать различные функции организма.

Проект охватывает широкий спектр устройств — от тренажёров до специализированных программ. Это делает восстановление более эффективным и интересным для пациентов всех возрастов.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что ведомство начало подготовку к предстоящему эпидемическому сезону в стране. В настоящее время специалисты занимаются разработкой вакцинных штаммов.