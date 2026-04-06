6 апреля, 07:45

«Игры в 3D-очках»: Как новые технологии помогают детям быстрее восстанавливаться после болезней

Минздрав: Российские больницы оснащают 3D-очками для реабилитации детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Система медицинской реабилитации в России проходит активное обновление. Больницы получают современные тренажёры и компьютерные программы, рассказал заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин.

«Одно из основных направлений проекта — как раз оснащение медорганизаций современными технологиями и устройствами для медицинской реабилитации. Дети очень любят аппараты с дополненной реальностью, когда занятия проходят в форме увлекательных игр в 3D-очках», — отметил замминистра в разговоре с KP.Ru.

В медучреждениях также применяют оборудование с биологической обратной связью (БОС). Оно позволяет сразу видеть, насколько правильно выполняются упражнения, и помогает тренировать различные функции организма.

Проект охватывает широкий спектр устройств — от тренажёров до специализированных программ. Это делает восстановление более эффективным и интересным для пациентов всех возрастов.

Утро понедельника — маркер здоровья: 10 симптомов усталости, говорящих о серьёзном заболевании

Юрий Лысенко
