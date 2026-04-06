6 апреля, 02:35

Минздрав РФ приступил к подготовке к новому эпидемическому сезону

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, Минздрав приступил к подготовке к предстоящему эпидемическому сезону на территории Российской Федерации. На данный момент ведётся работа по подготовке вакцинных штаммов, пишет РИА «Новости».

«Сейчас уже готовимся к новому сезону, подготавливаются вакцинные штаммы, для производителей сформированы», — уточнил министр.

По его словам, в настоящий момент осуществляется процедура контрактации поставок противогриппозной вакцины.

Главный онколог Минздрава назвал три способа снижения риска развития рака

Ранее Life.ru предупредил о вспышке смертельного вируса. Кровотечение из глаз, дёсен или других частей тела является характерным симптомом марбургской геморрагической лихорадки, обнаруженной в Уганде. Большинство туристов, побывавших в пещере с заражёнными летучими мышами, не носили масок, перчаток и не использовали иные средства защиты. При этом они находились в непосредственной близости от животных.

Алена Пенчугина
