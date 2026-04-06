Утро понедельника — маркер здоровья: 10 симптомов усталости, говорящих о серьёзном заболевании
От депрессии до рака — когда усталость становится смертельным симптомом
Усталость — это не специфический признак. Она встречается при самых разных заболеваниях и даже в норме. Когда на неё стоит обратить внимание, Life.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
«Начнём с нормальной (физиологической) усталости. Это естественная реакция организма на дневные нагрузки: физические, умственные и даже эмоциональные. Когда мы сильно вовлечены в какое-то дело, потом мы чувствуем усталость — и это нормально», — отметила эксперт.
Однако некоторые признаки указывают на то, что усталость — это не просто переутомление. Именно под её маской часто начинают развиваться хронические заболевания. Чем раньше их обнаружить, тем легче будет лечение.
Опасные признаки усталости:
Не проходит после отдыха, после выходных. Это самый точный критерий. Если в понедельник утром человек чувствует себя бодрым и готовым к трудовым подвигам — значит, он здоров. Если нет — это звоночек. Усталость начинается сразу после пробуждения. Мы ещё ничего не сделали, даже с кровати не встали, проснулись — а сил уже нет.
Трудно выполнять привычную работу. Если раньше мы справлялись с обычными нагрузками спокойно, а теперь усталость настигает гораздо раньше (рабочие дела, поход в магазин, домашние хлопоты) — это тревожный признак.
Нет желания заниматься тем, что раньше радовало. Поход в гости, шопинг, спорт, прогулка в лесу, любимое хобби — то, что раньше вызывало предвкушение, теперь вызывает только раздражение и нежелание ничего делать.
«Помимо усталости есть другие тревожные признаки. Например, непонятные боли, небольшое повышение температуры, одышка, нарушения сна, депрессивные состояния — то, что не характерно для здорового человека», — добавила специалист.
Какие заболевания могут скрываться под маской усталости
Эндокринные заболевания:
— Гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы) — характерна усталость, когда трудно даже рукой пошевелить, хочется замереть и не двигаться.
— Сахарный диабет — ещё до диагностики может проявляться постоянным ощущением усталости.
Заболевания сердечно-сосудистой системы:
— Миокардит (воспаление сердечной мышцы) — осложнение после гриппа, часто не диагностируется. Человек покашлял, почихал, выздоровел, температура нормализовалась, а сил нет.
Онкологические заболевания
Хронические инфекции (цитомегаловирус, вирус Эпштейна–Барр) — явной симптоматики нет, но один из признаков — выраженная усталость.
Депрессия — когда исключены все заболевания внутренних органов, возможно, это нарушение, которое будет лечить психиатр.
Синдром хронической усталости — переутомление, связанное с длительными постоянными чрезмерными нагрузками (в основном умственными, отчасти физическими). Это болезнь трудоголиков.
Главный признак: после выходных не наступает чувства бодрости. Лечится санаторно, иногда медикаментозно.
Железодефицитная анемия — когда в организме мало железа, это тоже проявляется хронической усталостью.
