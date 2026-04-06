Утро понедельника — маркер здоровья: 10 симптомов усталости, говорящих о серьёзном заболевании

Усталость — это не специфический признак. Она встречается при самых разных заболеваниях и даже в норме. Когда на неё стоит обратить внимание, Life.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Начнём с нормальной (физиологической) усталости. Это естественная реакция организма на дневные нагрузки: физические, умственные и даже эмоциональные. Когда мы сильно вовлечены в какое-то дело, потом мы чувствуем усталость — и это нормально», — отметила эксперт.

Однако некоторые признаки указывают на то, что усталость — это не просто переутомление. Именно под её маской часто начинают развиваться хронические заболевания. Чем раньше их обнаружить, тем легче будет лечение.

Не проходит после отдыха, после выходных. Это самый точный критерий. Если в понедельник утром человек чувствует себя бодрым и готовым к трудовым подвигам — значит, он здоров. Если нет — это звоночек. Усталость начинается сразу после пробуждения. Мы ещё ничего не сделали, даже с кровати не встали, проснулись — а сил уже нет.

Трудно выполнять привычную работу. Если раньше мы справлялись с обычными нагрузками спокойно, а теперь усталость настигает гораздо раньше (рабочие дела, поход в магазин, домашние хлопоты) — это тревожный признак.

Нет желания заниматься тем, что раньше радовало. Поход в гости, шопинг, спорт, прогулка в лесу, любимое хобби — то, что раньше вызывало предвкушение, теперь вызывает только раздражение и нежелание ничего делать.

«Помимо усталости есть другие тревожные признаки. Например, непонятные боли, небольшое повышение температуры, одышка, нарушения сна, депрессивные состояния — то, что не характерно для здорового человека», — добавила специалист.

Какие заболевания могут скрываться под маской усталости

Эндокринные заболевания:

— Гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы) — характерна усталость, когда трудно даже рукой пошевелить, хочется замереть и не двигаться.

— Сахарный диабет — ещё до диагностики может проявляться постоянным ощущением усталости.

Заболевания сердечно-сосудистой системы:

— Миокардит (воспаление сердечной мышцы) — осложнение после гриппа, часто не диагностируется. Человек покашлял, почихал, выздоровел, температура нормализовалась, а сил нет.

Онкологические заболевания

Хронические инфекции (цитомегаловирус, вирус Эпштейна–Барр) — явной симптоматики нет, но один из признаков — выраженная усталость.

Депрессия — когда исключены все заболевания внутренних органов, возможно, это нарушение, которое будет лечить психиатр.

Синдром хронической усталости — переутомление, связанное с длительными постоянными чрезмерными нагрузками (в основном умственными, отчасти физическими). Это болезнь трудоголиков.

Главный признак: после выходных не наступает чувства бодрости. Лечится санаторно, иногда медикаментозно.

Железодефицитная анемия — когда в организме мало железа, это тоже проявляется хронической усталостью.