Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 апреля, 14:23

Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к играм от Electronic Arts

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gguy

Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к играм издателя Electronic Arts (EA), несмотря на недавний штраф компании за нарушение российского законодательства о персональных данных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Решений уполномоченных органов либо судов в отношении ограничения доступа к указанным играм в Роскомнадзор не поступало», — сказали в пресс-службе.

Ранее столичный суд оштрафовал Electronic Arts на 2 млн рублей. Протокол составили за то, что оператор при сборе персональных данных граждан РФ не обеспечил их запись, систематизацию, накопление, хранение и извлечение с использованием баз данных, находящихся на территории России.

В Роскомнадзоре заявили об отсутствии решений о блокировке Minecraft
Ранее в Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию с законностью размещения рекламы в Telegram. В ведомстве сослались на разъяснения Федеральной антимонопольной службы, назвав их исчерпывающими.

Юрий Лысенко
