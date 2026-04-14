Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к играм от Electronic Arts

Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к играм издателя Electronic Arts (EA), несмотря на недавний штраф компании за нарушение российского законодательства о персональных данных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Решений уполномоченных органов либо судов в отношении ограничения доступа к указанным играм в Роскомнадзор не поступало», — сказали в пресс-службе.

Ранее столичный суд оштрафовал Electronic Arts на 2 млн рублей. Протокол составили за то, что оператор при сборе персональных данных граждан РФ не обеспечил их запись, систематизацию, накопление, хранение и извлечение с использованием баз данных, находящихся на территории России.

Ранее в Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию с законностью размещения рекламы в Telegram. В ведомстве сослались на разъяснения Федеральной антимонопольной службы, назвав их исчерпывающими.