Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 08:24

Роскомнадзор назвал исчерпывающим заявление ФАС по рекламе в Telegram

Обложка © ТАСС / Илья Московец

Обложка © ТАСС / Илья Московец

Роскомнадзор назвал исчерпывающими разъяснения Федеральной антимонопольной службы о том, что реклама в Telegram является незаконной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС», — заявили там.

Напомним, накануне в ФАС заявили, что размещение рекламной интеграции на запрещённых информационных ресурсах, включая Telegram, может рассматриваться как нарушение требований законодательства России.

Боярский: Telegram останется в России при выполнении требований закона
Боярский: Telegram останется в России при выполнении требований закона

При этом ранее РКН никак не прокомментировал появившуюся информацию о возможной полной блокировке Telegram в первых числах апреля.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Telegram
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar