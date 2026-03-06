Роскомнадзор назвал исчерпывающим заявление ФАС по рекламе в Telegram
Обложка © ТАСС / Илья Московец
Роскомнадзор назвал исчерпывающими разъяснения Федеральной антимонопольной службы о том, что реклама в Telegram является незаконной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС», — заявили там.
Напомним, накануне в ФАС заявили, что размещение рекламной интеграции на запрещённых информационных ресурсах, включая Telegram, может рассматриваться как нарушение требований законодательства России.
При этом ранее РКН никак не прокомментировал появившуюся информацию о возможной полной блокировке Telegram в первых числах апреля.
