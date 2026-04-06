6 апреля, 08:32

В Роскомнадзоре заявили об отсутствии решений о блокировке Minecraft

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Роскомнадзор не получал от уполномоченных органов предписаний об ограничении доступа к популярной игре Minecraft. С соответствующим разъяснением выступила пресс-служба ведомства, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможной блокировке проекта из-за мошеннических действий внутри него.

Как пояснили в пресс-службе, ограничение доступа к информации мошеннического характера возможно только на основании судебного решения о признании сведений запрещёнными либо требования Генерального прокурора или его заместителей.

«В отношении упомянутого в запросе ресурса судебных решений и требований Генпрокуратуры не поступало», — подчеркнули в ведомстве.

Роскомнадзор назвал исчерпывающим заявление ФАС по рекламе в Telegram

Напомним, ранее появилась информация о том, что украинские злоумышленники начали обманывать несовершеннолетних через игровые чаты Minecraft. Аферисты находят школьников, переводят переписку в Telegram, чтобы обсудить ировые моменты, а после начинают запугивать детей, говоря, что в сторону их городов летят ракеты.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Дарья Денисова
