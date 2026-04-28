Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 18:39

Санкции добрались до геймеров: Sony заблокирует российские «плойки» без регулярного онлайн-чека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / charnsitr

Геймеры в России могут оказаться в затруднительном положении — их «пиратские» игры на PlayStation рискуют перестать работать. Об этом пишет SHOT.

Как выяснил Telegram-канал, Sony намерена ввести требование ежемесячного подключения консоли к интернету для подтверждения лицензий с марта 2026 года. Если проверка не будет пройдена, игры могут перестать запускаться, а сама приставка рискует стать бесполезной. Это особенно актуально для российских пользователей, поскольку доступ к онлайн-сервисам PlayStation ограничен, и многие игры приобретаются через неофициальные каналы.

Таким образом, существует высокая вероятность, что россияне не смогут подтвердить легальность своих игр. Дополнительные трудности создают технические неполадки с сетевым подключением и другие сбои в работе консоли.

Россиянам закрывают доступ к Civilization VI и другим играм 2K на PlayStation

Ранее сообщалось, что Sony планирует увеличить стоимость PlayStation 5 на 25% из-за новых пошлин, установленных президентом США Дональдом Трампом. Представители разработчика пояснили, что это решение связано с неблагоприятной экономической ситуацией и высокой инфляцией.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar