Лишь в некоторых странах: Sony подняла цены на приставку PS 5 на фоне пошлин Трампа

Разработчик игр заявил, что принял данное решение из-за сложной экономической обстановки, включая высокую инфляцию. Консоль подорожает в Европе, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Пошлина для Японии составила 24%, однако президент США уже отложил её введение на 90 дней.

За несколько дней до того, как Трамп объявил о введении пошлин, компания Nintendo, конкурент Sony, представила свою новую игровую приставку Switch 2. Однако через два дня после этого компания решила отложить предварительные заказы на консоль в США. Представители Nintendo объяснили это тем, что им необходимо оценить возможные последствия решения американской администрации.