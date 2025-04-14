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14 апреля, 16:19

Лишь в некоторых странах: Sony подняла цены на приставку PS 5 на фоне пошлин Трампа

The Guardian: Sony на 25% подняла цену на PlayStation 5 для Европы

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Японская Sony собирается поднять цены на игровую приставку PlayStation 5 на 25% из-за пошлин, которые ввёл президент США Дональд Трамп. Об это сообщает The Guardian.

Разработчик игр заявил, что принял данное решение из-за сложной экономической обстановки, включая высокую инфляцию. Консоль подорожает в Европе, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Пошлина для Японии составила 24%, однако президент США уже отложил её введение на 90 дней.

За несколько дней до того, как Трамп объявил о введении пошлин, компания Nintendo, конкурент Sony, представила свою новую игровую приставку Switch 2. Однако через два дня после этого компания решила отложить предварительные заказы на консоль в США. Представители Nintendo объяснили это тем, что им необходимо оценить возможные последствия решения американской администрации.

Напомним, глава Белого дома 2 апреля ввёл пошлины на весь импорт на 10%. Нововведение не коснулось России. А ранее администрация США освободила от пошлин смартфоны, компьютеры и другую электронику, что защитит потребителей от скачка цен. Большинство из этих популярных товаров потребительской электроники не производятся в США.

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Алиса Хуссаин
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