Apple может вернуться на российский рынок из-за пошлин Трампа

В случае падения рентабельности из-за таможенных пошлин США компания Apple может вернуться на российский рынок, а также рассмотреть вариант с параллельным импортом через третьи страны с меньшими пошлинами. Об этом рассказал основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов.

«В случае падения рентабельности компания может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны с меньшими ввозными пошлинами, например Бразилию или Мексику», — цитирует Козлова РИА «Новости».

Ожидается, что Apple повысит цены на свою продукцию к осеннему релизу iPhone 17 в 2025 году. До этого периода компания сосредоточится на реализации имеющихся запасов. По словам Козлова, на долю американского рынка приходится 18-20% от общего объёма продаж Apple. Введение пошлин не окажет влияния на европейский и российский рынки, считает эксперт. Однако, в случае унификации ценовой политики, рост цен может коснуться других стран.