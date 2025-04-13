Трамп ищет виновных среди подчинённых из-за того, что тарифная война пошла не по плану
Bild: Трамп разочарован своими советниками из-за результатов введения пошлин
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Президент США Дональд Трамп разочарован результатами работы своих советников из-за результатов введения пошлин. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру.
По информации издания, рост цен в США демонстрирует, что тарифная война идёт не по плану. Это вызвало недовольство Трампа работой его советников. Речь идёт о консультанте по торговле Питере Наварро и министре торговли Говарде Лютнике. Их влияние может ослабнуть.
«Рост цен рассматривается как чёткий сигнал о том, что тарифная война, развязанная 78-летним президентом США Дональдом Трампом против всего мира, идёт не по плану», — отмечает Bild.
В случае провала реорганизации мировой экономики Наварро может стать «козлом отпущения», несмотря на доверие президента.
Напомним, 2 апреля Трамп ввёл торговые тарифы в 10% на импорт из ряда стран. Исключением стала Россия. Позже он приостановил действие повышенных тарифов на 90 дней для более чем 75 стран, объяснив это паникой среди населения.