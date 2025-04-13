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Регион
12 апреля, 22:49

Трамп ищет виновных среди подчинённых из-за того, что тарифная война пошла не по плану

Bild: Трамп разочарован своими советниками из-за результатов введения пошлин

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Президент США Дональд Трамп разочарован результатами работы своих советников из-за результатов введения пошлин. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру.

По информации издания, рост цен в США демонстрирует, что тарифная война идёт не по плану. Это вызвало недовольство Трампа работой его советников. Речь идёт о консультанте по торговле Питере Наварро и министре торговли Говарде Лютнике. Их влияние может ослабнуть.

«Рост цен рассматривается как чёткий сигнал о том, что тарифная война, развязанная 78-летним президентом США Дональдом Трампом против всего мира, идёт не по плану», — отмечает Bild.

В случае провала реорганизации мировой экономики Наварро может стать «козлом отпущения», несмотря на доверие президента.

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Напомним, 2 апреля Трамп ввёл торговые тарифы в 10% на импорт из ряда стран. Исключением стала Россия. Позже он приостановил действие повышенных тарифов на 90 дней для более чем 75 стран, объяснив это паникой среди населения.

Антон Голыбин
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