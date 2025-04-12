Трамп освободил смартфоны, компьютеры и другую электронику от взаимных пошлин
Bloomberg: Трамп отменил пошлины на ввозимую в США электронику
Трамп освободил электронику от пошлин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maxx-Studio
Администрация президента США Дональда Трампа освободила от пошлин смартфоны, компьютеры и другую электронику. Это защитит потребителей от резкого скачка цен и принесёт выгоду крупным компаниям в сфере электроники. Об этом сообщает Bloomberg.
Исключения, опубликованные в конце пятницы Таможенно-пограничной службой США, ограничивают применение пошлин, освобождая товары от тарифа Трампа на китайские товары размером 125% и базового 10-процентного глобального тарифа на продукцию из других стран. Эти исключения будут касаться смартфонов, ноутбуков, жёстких дисков, компьютерных процессоров и микросхем памяти. Большинство из этих популярных товаров потребительской электроники не производятся в США.
К товарам, на которые новые тарифы Трампа не распространяются, также относятся машины для производства полупроводников. Это важно для Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., которая объявила о крупных инвестициях в США, а также для других производителей микросхем. Однако эта мера может оказаться временной.
Ранее 2 апреля Трамп сообщил, что вводит систему торговых тарифов на импорт из нескольких стран. Нововведение не коснулось России. Позже Трамп всё же «сдал назад», объявив о 90-дневной паузе в действии повышенных тарифов для более чем 75 стран. Он объяснил это тем, что начались паника и мрачные настроения среди населения.