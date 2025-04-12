Трамп освободил смартфоны, компьютеры и другую электронику от взаимных пошлин

Администрация президента США Дональда Трампа освободила от пошлин смартфоны, компьютеры и другую электронику. Это защитит потребителей от резкого скачка цен и принесёт выгоду крупным компаниям в сфере электроники. Об этом сообщает Bloomberg.

Исключения, опубликованные в конце пятницы Таможенно-пограничной службой США, ограничивают применение пошлин, освобождая товары от тарифа Трампа на китайские товары размером 125% и базового 10-процентного глобального тарифа на продукцию из других стран. Эти исключения будут касаться смартфонов, ноутбуков, жёстких дисков, компьютерных процессоров и микросхем памяти. Большинство из этих популярных товаров потребительской электроники не производятся в США.