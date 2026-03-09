Россиянам закрывают доступ к Civilization VI и другим играм 2K на PlayStation

Пользователи из России начали сталкиваться с проблемами при запуске игр американского издателя 2K на приставках PlayStation. О блокировках сообщает Telegram-канал SHOT.

Видео © SHOT

Доступ к некоторым проектам начал пропадать с начала марта. Владельцы консолей отмечают, что отдельные игры больше не запускаются. Так, на приставках Sony перестала загружаться Civilization VI. Игра зависает на стартовом экране и не переходит к основному меню. При этом стоимость полной версии с дополнениями достигает примерно 9000 рублей.

Фото © SHOT

Проблемы возникли и с баскетбольным симулятором NBA 2K25. При попытке запуска пользователи видят сообщение «Ошибка подключения». При использовании турецкого аккаунта PlayStation игра может запускаться даже при нахождении в России.

В компании 2K уже подтвердили, что их продукты больше недоступны для пользователей из России. Издатель известен такими сериями, как Borderlands, BioShock, а также игрой Mafia: The Old Country

Ранее сообщалось, что компания Sony из Японии планирует увеличить стоимость PlayStation 5 на 25% из-за новых пошлин, установленных президентом США Дональдом Трампом. Представители разработчика пояснили, что это решение связано с неблагоприятной экономической ситуацией и высокой инфляцией.