В Новосибирске зумерам продали кишащую тараканами Sony Playstation за 14 тысяч

Жители Новосибирска приобрели игровую приставку Sony PlayStation 4, в которой их ждал неприятный сюрприз — несколько десятков живых и мёртвых тараканов пригрелись на чипах. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Тараканы в PlayStation. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Девушка со своим парнем нашла выгодное предложение — местная жительница продавала консоль с джойстиками и комплектом игр за 14 тысяч рублей. Продавщица прислала видео, подтверждающее работоспособность устройства, после чего пара забрала гаджет. Однако в машине молодые люди почувствовали неприятный запах, исходивший от коробки.

Дома, отмыв приставку снаружи и не избавившись от вони, парень решил снять крышку. Из-под неё тут же показался таракан. Покупатели устроили масштабную чистку: разобрали консоль, морозили детали на балконе, промывали и снова подвергали холоду. После сборки устройство обложили ловушками для насекомых — запах исчез, но пара опасается, что не всех «фиксиков» удалось вывести. Молодые люди связалась с бывшей владелицей и попросили её проверить квартиру, однако та проигнорировала их.

Ранее сообщалось, что покупка модных пылесосов за 100 тысяч обернулась кошмаром для россиян. Люди жалуются на поломки щёток, аккумуляторов и сбои программ уборки уже через несколько недель после начала использования.