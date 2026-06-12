«Абсолютный грабёж»: Почему в храмах торгуют свечками вопреки завету Христа

Тема торговли в православных храмах остаётся одной из самых острых для верующих, вопрос о её законности возникает у тех, кто помнит евангельский сюжет об изгнании торгующих из Иерусалимского храма, рассказал протоиерей Алексей Батаногов. По его словам, в те времена существовала монополия на обмен римских монет с языческими изображениями на специальные храмовые деньги при грабительском курсе, а также обязательная покупка жертвенных животных по завышенным ценам.

«Обмен денег, продажа жертвенных животных, сбор десятины… Получался абсолютный грабёж, можно так сказать. Именно поэтому Христос опрокидывает столы меняльщиков», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Хотя торговля в прямом смысле слова нежелательна, сегодня ситуация кардинально иная — в современной православной традиции нет строгой ветхозаветной десятины, и если бы каждый верующий чувствовал личную ответственность за храм и вносил посильную лепту, то никакой торговли в церквях бы не было, добавил отец Алексей.

Он подчеркнул, что содержание храма обходится дорого. Именно нехватка средств вынуждает приходы искать способы самообеспечения, и это создаёт внутренний конфликт — хотя торговля в храме не нравится и самому священнику, но свечи, записки, молитвословы, Евангелие и духовная литература в церковных лавках — это не просто товары, а вещи, необходимые для церковной жизни.

Ранее священник рассказал, что Церковь запрещает делать на могилах. По его словам, когда человек благоустраивает могилу, он не просто приводит в порядок место захоронения, а отдаёт дань ушедшему.