1 июня, 07:45

Охлаждение любви между людьми указывает на скорый конец света, заявил священник

Обложка © Life.ru

Войны, природные бедствия и остывание любви между людьми — это признаки последних времён, прямо названные в Евангелии, сообщил секретарь Сергиево-Посадской епархии, протоиерей Иоанн Монаршек. По его словам, Священное Писание предупреждает, что перед концом света будут происходить вооружённые конфликты и катастрофы.

Кроме того, умножится взаимная ненависть. Однако когда именно наступит конец света, от человека скрыто, поэтому гадать и строить предположения бессмысленно, подчеркнул священник. По его словам, верующим следует не искать точные даты, а быть готовыми в любой момент.

«Готовиться к этому надо всегда. Проявлять любовь, сострадание друг к другу, любить Бога, любить ближних. Вот наша задача», — подчеркнул собеседник РИАМО.

Кстати, почти треть россиян (28%) верят в неизбежность конца света, считая, что всему существующему в мире рано или поздно приходит конец. Об этом свидетельствуют данные опроса. Однако большинство участников исследования (68%) придерживаются противоположной точки зрения.

Борис Эльфанд
