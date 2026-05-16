Не конец света страшен, а установки: Нумеролог объяснила, почему люди верят в апокалипсис

Люди ждут конца света чуть ли не каждый век, но указанные пророками, мифами и священными писаниями сроки проходят, а апокалипсис не наступает. Почему человечество упорно продолжает ожидать катастрофу, объяснили нумеролог Евгения Белова и экстрасенс Дарья Миронова.

Нумеролог рассказала, что люди будто сами подгоняют конец света. По её словам, это состояние сродни стокгольмскому синдрому — психологическому явлению, при котором жертва начинает испытывать симпатию к агрессору.

Люди, находясь под влиянием негативной программы, ищут внутри души тёмные стороны, кажущиеся им привлекательными, пояснила собеседница. По сути, апокалипсис — это разрешение делать всё что угодно, точно так же, как стокгольмский синдром «даёт разрешение» на любые действия, включая защиту преступника.

Кроме того, в людях живёт желание справедливости, считает эксперт. В общем понимании конец света сопровождается действиями богов, которые можно трактовать как страшный суд и возмездие. Люди надеются, что обидчики получат своё, а они сами будут вознаграждены.

Не стоит забывать и банальный интерес — недаром фильмы-катастрофы так популярны. Любой эсхатологический сценарий оставляет в живых какое-то количество людей, которым предстоит создать новый мир. В людях живёт надежда, что враги получат возмездие, а они смогут реализовать всё, чего захотят, в новой реальности.

Нумеролог добавила, что конец человеческой цивилизации когда-нибудь обязательно наступит — во Вселенной конечно всё. Однако сомнительно, что он будет сопровождаться катастрофическими явлениями в стиле голливудского кино. Скорее, это будет постепенная деградация, угасание интеллекта и потеря навыков, но до этого ещё очень далеко. В ближайшее время конца света ждать не стоит, кто бы что ни говорил.

Экстрасенс Дарья Миронова, в свою очередь, напомнила, что река Евфрат в Ираке начала стремительно мелеть и, согласно библейской книге «Откровение», может полностью иссохнуть к 2040 году. Считается, что на её обмелевшее русло ступят цари с Востока, начнётся Армагеддон, а Земля окажется в огненном дыму.

С точки зрения ясновидения, конец света уже наступает, признала Миронова. Но у человечества всегда есть шанс, и очень важно, как люди будут влиять на климат и работать со своим мышлением. Время пластично, говорит квантовая физика: события можно менять. Сейчас мы находимся в структурной точке перехода, когда знамение можно изменить, и это зависит от каждого из нас, заключила экстрасенс. Материал подготовила «Вечерняя Москва».

Ранее о конце света высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но не как о финале божественного плана для человечества, а с точки зрения вероятной глобальной катастрофы антропогенного характера. По его мнению, нынешняя ситуация в мире не является чем-то из ряда вон выходящим. Представитель Кремля отметил, что в истории человечества творилось и не такое, а ощущение приближающегося апокалипсиса возникает лишь потому, что мы не жили в те времена.