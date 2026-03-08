Нынешняя ситуация в мире не является чем-то из ряда вон выходящим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина о том, в какое время мы сейчас живём.

«В истории человечества ещё не то творилось. Мы с вами тогда не жили. И поэтому нам кажется, что сейчас конец света», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, что в прошлом человечество не обладало оружием, столь же смертоносным, как современное.

В рамках той же беседы Дмитрий Песков констатировал фактическое исчезновение международного права. Он пояснил, что все нормы и границы попраны, поэтому призывы к их соблюдению утратили смысл. По словам представителя Кремля, де-юре международное право существует, но де-факто его больше нет.