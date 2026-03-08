Владимир Путин
8 марта, 09:47

Песков заявил, что мир де-факто лишился международного права

Обложка © Life.ru

Международное право фактически перестало существовать, поэтому невозможно призывать к его соблюдению, так как попраны все границы и нормы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международным правом. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его фактически больше нет. Де-юре оно есть, но де-факто его больше нет», — отметил представитель Кремля.

Ранее глава государства Владимир Путин направил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану, в которых резко осудил расправу над Сейедом Али Хаменеи и его близкими. Российский лидер подчеркнул, что это преступление было совершено с особым цинизмом и стало вопиющим актом нарушения не только международного права, но и базовых основ человеческой морали. Хаменеи был убит в результате удара Израиля и США по его резиденции. До этого «Моссад» взломал камеры и отслеживал маршруты его следования.

