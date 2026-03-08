Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
8 марта, 09:55

«Крепко думать головой»: Песков объяснил, почему в мире «идеальный шторм» и что с этим делать

Песков: В условиях «идеального шторма» Россия должна сосредоточиться на себе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию в мире. Он полностью поддержал позицию российского лидера Владимира Путина о том, что стране необходимо сконцентрироваться на внутренних интересах.

«Прав Путин: на фоне этого идеального шторма, который сейчас начался [в мире], нужно сосредоточиться на себе, на своих интересах, на своём потенциале. Там, где его не хватает, его нужно наращивать. И надо крепко думать головой и быть собранными», — указал Песков в разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Песков назвал Финляндию угрозой для РФ в случае размещения ЯО и пообещал ответ
Ранее Песков заявил, что текущее состояние диалога Москвы и Вашингтона можно охарактеризовать как начальную фазу восстановления. В Кремле добавили, что форсировать события не будут — процесс пойдет размеренно и выверенно. Главное для России в любых контактах с США — соблюдать свою выгоду.

