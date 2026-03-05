Песков сравнил текущие отношения России и США с «начальным периодом реанимации»

Текущее состояние диалога Москвы и Вашингтона можно охарактеризовать как начальную фазу восстановления. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил корреспонденту ИС «Вести».

«У нас в процессе, скажем так, начального периода реанимации отношения с США», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что форсировать события в этом вопросе не планируется, процесс будет выверенным и размеренным. Главным приоритетом для России остаётся соблюдение собственной выгоды при любых контактах с американской стороной.

Ранее Песков отметил, что Россия ценит посредничество США по Украине, но доверяет только себе. Он также сообщил, что переговоры по экономическому треку идут своим чередом. Этим направлением занимается спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.