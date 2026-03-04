Владимир Путин
В Госдуме раскрыли, зачем самолёты-разведчики США кружат у границ России

Boeing P-8 Poseidon. Обложка © wikipedia.org

Американские самолёты-разведчики у границ Калининградской области следят за российскими военными кораблями и базами, заявил в беседе с «Газетой.ru» депутат Госдумы Андрей Колесник. Он не исключил, что НАТО копит данные для потенциального конфликта.

В Лондоне разработали очередной план уничтожения России на фоне конфликта в Иране
В Лондоне разработали очередной план уничтожения России на фоне конфликта в Иране

По словам парламентария, разведывательная активность длится много лет, но характер действий меняется — в небе и на море постоянно фиксируются самолёты и корабли альянса. Особый интерес США вызывают новые корабли ВМФ РФ и изменения на военных базах в самом западном российском регионе. Однако Россия готова ответить на потенциальную агрессию.

«Калининградская область в первые же секунды может ответить так жёстко, что уже и отвечать некому будет и осуществлять агрессию. Это они должны это понимать. [Россия] ответит не просто выстрелом из охотничьего ружья, ответит такими ударами, что там содрогнется Европа», — подчеркнул Колесник.

НАТО пригрозили широкомасштабной войной в случае блокировки Калининградской области
НАТО пригрозили широкомасштабной войной в случае блокировки Калининградской области

Напомним, ранее Flightradar зафиксировал американский самолёт-разведчик, который кружил у рубежей Калининградской области. Речь идёт о переоборудованном Bombardier Challenger 650 (ARTEMIS II), принадлежащем компании Leidos. Одновременно британский разведчик RC-135W Rivet Joint кружил вдоль границы РФ западнее Мурманска.

Борис Эльфанд
