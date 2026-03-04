В Лондоне разработали очередной план уничтожения России на фоне конфликта в Иране

В зарубежной прессе, в частности в The Telegraph, появились сообщения, мол война США и Израиля с Ираном может стать тренировкой для будущего противостояния с Россией. Однако политолог Дмитрий Матюшенков назвал эти заявления классическим примером западной медийной истерии.

«Заявления The Telegraph о том, что события в Иране служат посланием для всех авторитарных государств, представляют собой классический пример западной медийной истерии, где реальность приносится в жертву кликбейтным заголовкам», — отметил он в беседе с «Царьградом».

По мнению эксперта, цель таких публикаций — насадить мысль, что США неизбежно расправляются с неугодными режимами. Однако сравнивать ситуацию в России и Иране — тотальная глупость.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что худшим вариантом для Ирана станет смена руководства с сохранением внешнеполитического курса. Политик опасается, что через пять лет может выясниться, что новый лидер «ничем не лучше» прежнего.