Самолёты США и Британии ведут разведку у границ России второй день подряд

Американский самолёт-разведчик уже второй день кружит у рубежей Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.

Речь идёт о переоборудованном Bombardier Challenger 650 (ARTEMIS II), принадлежащем компании Leidos. Аппарат предназначен для перехвата и расшифровки данных на большом расстоянии. В 2021 году аналогичную машину США уже использовали для слежки за российскими войсками у границ Украины.

Одновременно британский разведчик RC-135W Rivet Joint вылетел с базы Уоддингтон и кружит вдоль границы РФ западнее Мурманска, совершая манёвры по траектории длиной около 700 километров.

Ранее Life.ru сообщал, что над водами Чёрного моря был замечен британский самолёт-разведчик. Пролетев через всю Европу, борт приблизился в морю со стороны Румынии. Особенностью этой миссии стало внезапное исчезновение судна с радаров общедоступных онлайн-сервисов.