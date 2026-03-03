Самолёты США и Британии ведут разведку у границ России второй день подряд
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner
Американский самолёт-разведчик уже второй день кружит у рубежей Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.
Речь идёт о переоборудованном Bombardier Challenger 650 (ARTEMIS II), принадлежащем компании Leidos. Аппарат предназначен для перехвата и расшифровки данных на большом расстоянии. В 2021 году аналогичную машину США уже использовали для слежки за российскими войсками у границ Украины.
Одновременно британский разведчик RC-135W Rivet Joint вылетел с базы Уоддингтон и кружит вдоль границы РФ западнее Мурманска, совершая манёвры по траектории длиной около 700 километров.
Ранее Life.ru сообщал, что над водами Чёрного моря был замечен британский самолёт-разведчик. Пролетев через всю Европу, борт приблизился в морю со стороны Румынии. Особенностью этой миссии стало внезапное исчезновение судна с радаров общедоступных онлайн-сервисов.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.