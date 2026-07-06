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6 июля, 14:00

Тест: «Ой, отра-а-ва!» Назовите фильм по цитате Нонны Мордюковой, но справятся лишь 34% преданных фанатов

6 июля 2008 года не стало Нонны Мордюковой, народной актрисы, которая несколько десятилетий олицетворяла простую женщину в кино. Давайте же вспомним её творчество, но фильмы угадывать будем не по кадрам, а по цитатам! Справитесь?

Обложка © кадр из фильма «Родня», режиссёр Никита Михалков, сценарист Виктор Мережко

Обложка © кадр из фильма «Родня», режиссёр Никита Михалков, сценарист Виктор Мережко

Нонна Мордюкова пользовалась небывалой популярностью в Советском Союзе, а фразы её киногероинь давно стали крылатыми и ушли в народ. Сегодня, 6 июля, день памяти актрисы. Поэтому мы и вспоминаем её творчество. Ваша задача: узнать фильм по цитате актрисы. Кажется, проще простого? Тогда попробуйте набрать максимум и доказать, что вы действительно преданный фанат Нонны!

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Анна Московко
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