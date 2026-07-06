Тест: «Ой, отра-а-ва!» Назовите фильм по цитате Нонны Мордюковой, но справятся лишь 34% преданных фанатов

Нонна Мордюкова пользовалась небывалой популярностью в Советском Союзе, а фразы её киногероинь давно стали крылатыми и ушли в народ. Сегодня, 6 июля, день памяти актрисы. Поэтому мы и вспоминаем её творчество. Ваша задача: узнать фильм по цитате актрисы. Кажется, проще простого? Тогда попробуйте набрать максимум и доказать, что вы действительно преданный фанат Нонны!