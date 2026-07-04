Тест: Если не сможете продолжить 7 строк из стихотворений Самуила Маршака, бабушка разочаруется!

Самуил Маршак написал десятки стихотворений, на которых выросло не одно поколение. Их читали перед сном, учили в детском саду и школе, а сегодня многие строчки сами всплывают в памяти. В день его рождения, 4 июля, мы не только вспомним творчество великого писателя, но и проверим, насколько хорошо они отложились у вас в голове. Мы собрали 7 известных отрывков из произведений классика, а вам предстоит продолжить каждую строку. Только самые внимательные читатели смогут набрать максимум баллов.